Pokerns historia

Poker är utan tvekan ett av de mest kända kortspelen, det spelas inte bara på casino utan även runt köksbord över hela världen. Spelet har en lång och brokig historia. Ingen vet riktigt var spelet ursprungligen kommer ifrån. Det finns gott om olika teorier men ingen kan säga med säkerhet var det uppkom.

Några föreslagna föregångare

Det finns som sagt många teorier. En av de två vanligaste teorierna är att poker uppkom i Kina omkring 900 f. kr. Teorin hävdar att den kom som en utveckling av kinesisk domino.

Den andra teorin är att poker utvecklades från det franska spelet Poque som har många likheter med poker. Man antar att utvandrare från Frankrike tog med sig spelet till New Orleans i samband med koloniseringen av Amerika. Det är den mest sannolika teorin.

Kortlekens utveckling

De tidiga kortlekarna hade oftast 20 kort vilket utvecklades efterhand till dagens 52 kort. Färgerna, eller sviterna, som användes i de tidiga Spanska och Italienska lekarna är de samma som du hittar i Tarotkort det vill säga mynt, bägare, stavar och svärd.

Dessa var kända som latinska färger och de ursprungliga engelska kortlekarna använde sig även först av dessa . Det kom att ändras till de vi idag känner som klöver, spader, hjärter och ruter. Du kan enkelt lära dig mer om poker färg rangordning innan du börjar spela.

Pokerspelet vinner mark

Poker spred sig över världen under 1800 talet och när det nådde USA blev det en omedelbar hit på barer och ångbåtar. I filmen Casino Royale deltar den kända spionen James Bond i en pokerturnering. Det är inte den enda filmen där poker spelar en signifikant roll.

Pokerregler

Under 1830 talet börjar regler att skrivas ner för kortspelet, 1931 blir poker lagligt i staten Nevada och 1978 tillåts det även i Atlantic City. Idag kan det kännas främmande att kortspel faktiskt varit olagligt då casinobranschen blomstrat under många år. Sedan onlinecasinon tog spelvärlden med storm är det idag mer lättåtkomligt än någonsin. Det arrangeras varje år stora turneringar för just poker vilket drar spelare från hela världen.

Poker i Sverige

I Sverige var vi något senare med att legalisera spel. Det var under en lång tid endast något som spelades på lokaler av högst tveksam karaktär. 2001 fick vi dock se dörrarna öppnas till landbaserade casino som ägs av svenska staten. Regleringarna i Sverige är fortsatt strikta. Enligt spellagen krävs det en giltigt licens för att få driva ett online casino. Licenser utfärdas av Spelinspektionen

Då poker är ett oerhört populärt casinospel har det utvecklats en mängd olika varianter att välja mellan. Texas hold’em blev en enorm hit på nätcasinon och finns nu även det i olika varianter. Intresset för att spela poker i Sverige har ökat enormt under de senaste åren. Du kan numera hitta svenska mästerskap i poker.

Att spela poker är otroligt kul, som alla andra spel måste du ha turen på din sida för att vinna. Du behöver även skicklighet och bra poker face. Att lära sig läsa sina motspelare och förutse deras nästa drag är ett måste. Kanske är det just detta som gör poker så populärt.