Polisliv

Polismuseet

Ny permanent utställning

Den 28 mars 2026 öppnande Polismuseets nya basutställning Polisliv där man kan vandra i polisers fotspår, från 1850 till i dag. ”Upplev och utforska polisens historia, berättad av poliserna själva. Passa på att prova uniformen eller varför inte polisbilen? Testa om du kan skilja äkta från falskt!”

Besökarna får uppleva polisliv från en tid när poliser patrullerade på linje, kvinnor var polissystrar och spritpoliser jagade smugglare. Poliser delar med sig av personliga upplevelser från uppmärksammade händelser som Norrmalmstorgsdramat, Göteborgsbranden och polismorden i Malexander. Brottsfall som förändrat polisens arbete för alltid.

I Polisliv skildras både dramatiska och mer vardagliga delar av polisarbetet i olika temarum. ”Polisernas personliga berättelser är i vissa fall starka och svåra att ta in, i andra fall upplyftande och ibland ganska dråpliga. Du får helt enkelt träffa människan bakom uniformen.”

Utställningen börjar 1850 då polisen blev organiserad och de första poliskonstaplarna tog sig fram till fots eller med cykel. I det första rummet möter man fjärdingsmän och linjepatrullerande poliser som arbetade under tuffa villkor.

”Hur hade du klarat dig som polis på 1800-talet? Testa själv att linjepatrullera med stämpelklocka och känn historiens puls i varje steg. Fortsätt vidare till 1930-talets poliskiosk och kliv in i en vardag där arbete och fritid ständigt balanserades.”

Besökarna får också följa vägen mot förändring. Från kampen mot spritsmugglare till de första kvinnliga poliserna och steget in i en ny tid – med ett av polisens första fordon: den klassiska motorcykeln Indian från år 1918.

Utställningen visar hur polisen har gått från självstyrande, kommunala organisationer till dagens enhetliga statliga Polismyndighet. ”Lär dig tyda gradbeteckningar, tjänstetecken och uniformer, kom nära historiska föremål som polisbrickor och den ämbetsstav som en gång användes av Stockholms stadsfiskal. Prova riktiga polisuniformer och utmana dig själv; kan du polistitlarna genom åren och vad vet du om lag och ordning?”

Det visas också nya fordon och utrustning som förändrade polisens arbete i grunden, exempelvis den banbrytande ledningsbussen Dodge från år 1968 som gjorde polisen nåbar överallt.

”Lär dig mer om polisens utredningsarbete och testa att lösa brotten. Du får prova att göra fingeravtryck, knäcka datakoder och kan utmana din kompis i att skilja äkta från falskt!”