Politisk oro och förändring i det tidigmoderna Sverige

Sveriges tidigmoderna historia präglades av stora omkastningar av det politiska systemet. Olika politiska regimer avlöste varandra, ibland under stormiga former.

I boken Shifting Regimes tas ett helhetsgrepp på perioden 1538–1810. Författarna undersöker hur och på vilka sätt de turbulenta regimskiftena påverkade Sveriges utveckling mot en modern demokratisk stat. Boken ifrågasätter den etablerade bilden av Sveriges historia som en kontinuerlig process dominerad av politiska aktörer och visar att demokratiseringen var en ryckig och ofta svängig process ända in i modern tid.

Mats Hallenberg är professor i historia vid Stockholms universitet. Hans expertområde är politisk historia och sociala konflikter under tidigmodern tid samt Stockholms historia under 1800- och 1900-talen. Magnus Linnarsson är professor i historia vid Stockholms universitet. Hans forskning behandlar stat och samhälle under både äldre och modern tid. Joakim Scherp är docent i historia vid Stockholms universitet. Han har forskat om politisk och social historia under 1600- och 1700-talen med fokus på institutioner, demokratisering och maktrelationer.

Mats Hallenberg, Magnus Linnarsson & Joakim Scherp:

Shifting regimes. Political disruption and change in early modern Sweden

Nordic Academic Press

Utkom 2025