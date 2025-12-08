Prinsessan Ingeborgs värld

Hon kom som en frisk fläkt in i den stela svenska kungafamiljen, den danska prinsessan Ingeborg (1878–1958), när hon år 1897 gifte sig med prins Carl. Han var son till kung Oscar II, som snart kom att kalla henne för ”familjens lilla solstråle”. Under fem decennier var hon en allmänt uppskattad och välkänd medlem av kungahuset, men i dag är hon bortglömd. Många känner däremot till hennes döttrar, som blivit desto mer omtalade: drottning Astrid av Belgien och kronprinsessan Märtha av Norge.

Boken Monarkier i gungning, som är den första av två volymer, omfattar perioden från 1870-talet fram till andra världskriget. Ingeborg är nära förknippad med många viktiga händelser i vår historia under denna tid, som unionsupplösningen 1905, då hennes man länge var tilltänkt som ny norsk kung. Det var också en omtumlande tid för Europas monarkier, många av dem vacklade och några störtades i samband med det första världskriget. Eftersom Ingeborg hade syskon och kusiner som var regenter i Norge, Danmark, England, Ryssland och Grekland, kom hon att bli ett nära vittne till vad som hände hennes släktingar.

Boken bygger på en omfattande källforskning på olika kungliga arkiv i Europa och även i det ryska imperiearkivet i Moskva, som i dag är svårt att besöka för västerlänningar. Många brev- och dagbokscitat har aldrig tidigare publicerats. Författaren har också kunnat intervjua de av prinsessan Ingeborgs barnbarn, som fortfarande varit i livet, och en rad andra släktingar och barn till hennes vänner och de som tjänstgjort hos henne.

Tomas Tullberg är filosofie magister i historia och är konsult inom strategisk kommunikation och utvecklingsfrågor. Han har tidigare givit ut en bok om Carl von Linnés hustru: Sara Lisa von Linné. En biografisk studie.

Tomas Tullberg:

Monarkier i gungning. Prinsessan Ingeborgs värld

Ekerlids Förlag

Utkom 2025