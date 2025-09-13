Rackstadkolonin – stämningsmåleri, konsthantverk & design

Prins Eugens Waldemarsudde

6 september 2025 – 15 februari 2026

Värmlands mytomspunna konstnärskoloni, Rackstadkolonin, har flyttat in på Waldemarsudde. Närmare 200 verk, av 18 konstnärer, i olika tekniker och material såsom måleri, grafik, textil, möbler, keramik och smide ingår i den mest omfattande presentationen utanför Värmland av konstnärskolonin vid sjön Racken.

År 1898 tog en unik konstnärsgemenskap sin början i en vacker trakt inte långt från sjön Racken utanför Arvika i västra Värmland. Här, i ett landskap präglat av djupa skogar, stilla vatten och en rik hantverkstradition, växte Rackstadkolonin fram – en kreativ smältdegel för måleri, konsthantverk, musik, design och gemenskap. Bland kolonins verksamma konstnärer och konsthantverkare kan bl. a nämnas Gustaf och Maja Fjæstad, Björn Ahlgrensson, Fritz Lindström, Bror Lindh, Hilma Persson-Hjelm, Riborg Böving och Lisa ”Kopparlisa” Morell samt violinisten Lars Zetterquist. Av stor vikt för kolonin var även Bröderna Erikssons Möbelverkstad och Fjæstads konstväveri.

Utställningen placerar Rackstadkolonin, Sveriges mest kända konstnärskoloni, i ett större europeiskt sammanhang av konstnärskolonier vid sekelskiftet 1900 – platser där konstnärer sökte sig bort från stadens brus för att leva och arbeta nära naturen. Inspirerade av Arts & Craftsrörelsens ideal förenade konstnärerna och hantverkarna vid Racken ett starkt intresse för naturen och lokala hantverkstraditioner med influenser hämtade från bland annat symbolism, pointillism, syntetism, japonism och Art Nouveau.

I presentationen möter besökaren stämningsmättade landskap, själfulla vintermotiv, själv- och vänporträtt och interiörskildringar, liksom nyskapande textilier, möbler, keramik och annan brukskonst präglade av hög hantverkskvalitet. Utställningen lyfter även fram de kvinnliga konstnärernas och hantverkarnas betydande positioner, samt musikens plats i det sociala och kreativa livet i kolonin.

Rackstadkolonin – stämningsmåleri, konsthantverk & design är en del av Waldemarsuddes serie av utställningar om konstnärskolonier, där bland andra Skagen, Tyresö, Worpswede, Grez-sur-Loing och Önningebykolonin tidigare har presenterats. Utställningen har möjliggjorts genom ett nära samarbete med Rackstadmuseet och ett stort antal andra museer och privata samlare.

– I vår omfattande utställning om Rackstadkolonin visas genomgående uttrycksfullt måleri i dialog med högkvalitativt konsthantverk. Presentationen speglar Rackstadkolonins särart och starka kopplingar till Arts & Craftsrörelsens estetik och ideologi samt till flera andra av tidens konstströmningar, däribland japonismen. Rackstadkolonisternas inspiration hämtad från traktens natur och deras fokus på sambanden mellan konst och hantverk, har en aktualitet idag inom både konst och design, säger Karin Sidén, museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde.