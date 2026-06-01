Räddningen av de danska judarna hösten 1943

I oktober 1943 startade den tyska ockupationsmakten en aktion riktad mot den judiska befolkningen i Danmark. Som ett led i ”den slutliga lösningen” skulle de gripas och transporteras till koncentrationsläger i Europa. Aktionen blev ett misslyckade då fler än 90 procent av de 7 800 judarna lyckades fly över till säkerheten i Sverige. En viktig orsak var den kollektiva räddningsinsats som många danska medborgare, individuellt och i grupp – och inte utan egen risk – gjorde för att hjälpa dem. På så sätt blev Danmark ett exempel på hur stora delar av ett samhälle visade personligt mod och medmänsklighet i tider av militär ockupation.

Frågan som Magnus Lindén ställer i den här boken är vilka individuella och samhälleliga förhållanden som behövde vara uppfyllda för att en räddningsaktion som den i Danmark skulle lyckas.

Författaren tar sin utgångspunkt i berättelser från några av de människor som var med och kopplar dessa berättelser till teman som moral, gruppidentitet, mod, empati och ledarskap. Han ger även praktiska tips på hur vi i dag kan ta vara på lärdomarna från räddningsaktionen för att bygga ett samhälle som är anständigt nog att stå emot både inre och yttre hot.

Magnus Lindén är docent i psykologi vid Lunds universitet. Han har författat ett flertal vetenskapliga publikationer om de lärdomar vi kan dra av Förintelsen och hur dessa kan omsättas för att bygga ett mer resilient samhälle.

Magnus Lindén:

En fråga om anständighet. Om räddningen av de danska judarna hösten 1943 och vad den kan lära oss om moraliskt mod

Artos & Norma Bokförlag

Utkom 2026