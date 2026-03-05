Rapport från Sanningskommissionen för det samiska folket

Sanningskommissionen för det samiska folket har överlämnat sitt första delbetänkande, en omfattande samling av samisk forskning i en forskningsantologi, till kulturminister Parisa Liljestrand, Sametinget och den samiska riksungdomsorganisationen Sáminuorra.

– Jag vill rikta ett varmt tack till Sanningskommissionens ordförande Lena Nyberg och kommissionens ledamöter och sekretariat för deras arbete med denna forskningsantologi, den första delen av deras arbete som inleddes 2022. Jag ser fram emot att fördjupa mig i forskningssamlingen. Det är i kunskap om det förflutna som vi kan ta avstamp för att forma den framtid vi vill se, säger Parisa Liljestrand (M).

Överlämningen ägde rum vid ett symposium på Umeå universitet den 4 mars 2026.

Regeringen beslutade i slutet av 2021 att tillsätta en sanningskommission för det samiska folket. I juni 2022 utsågs ledamöterna. Sanningskommissionen för ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna i ett historiskt perspektiv och dess konsekvenser för det samiska folket. Den ska synliggöra och sprida kunskap om samernas erfarenheter och kommissionens slutsatser samt lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar försoning. Sanningskommissionen ska redovisa sitt uppdrag senast 1 oktober 2026.

Delbetänkande Marken, vattnet, tankarna. Konsekvenser för samer av svensk politik (SOU 2026:15) kan ladda ned kostnadsfritt här.

Se även Sanningskommissionen för det samiska folket får ny ordförande (2025-04-01)