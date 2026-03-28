Rapport om historiska markförvärv i Sápmi

Svenska kyrkan har presenterat en rapport om hur kyrkan genom århundradena kommit att förvalta mark i Sápmi. Svenska kyrkan som markägare i norra Sverige är skriven av Urban Claesson, professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet.

Rapporten visar hur statliga beslut, överenskommelser, köp och donationer alla har spelat en roll i hur kyrkans markinnehav har vuxit fram, samt hur förutsättningarna förändrats under olika historiska epoker.

I rapporten redogörs för den historiska bakgrunden till varför det funnits prästbord, och hur och varför sådana etablerades i Sápmi. Ett prästbord innebar mark och bostad för att skapa försörjning för en präst inom en församling.

Den kyrkohistoriska rapporten är finansierad av Svenska kyrkan som led i försoningsprocessen med det samiska folket. Uppdraget har varit att tydliggöra om Svenska kyrkans prästbord grundar sig på ursprungligt samiskt ägande och hur kyrkan i så fall erhållit dessa egendomar.

Presentationen skedde i början av mars i samband med ett symposium under samiska veckan i Umeå då forskare hade samlats för att ge nya perspektiv på relationerna mellan Svenska kyrkan och det samiska samhället.

(2026-03-28)

Se även Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket (2021-11-28)