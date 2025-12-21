Regeringen vill se ett nationellt filmarvscentrum

Det svenska filmarvet är utspritt och sårbart. Regeringen ger därför Filminstitutet i uppdrag att föreslå ett centralt arkiv för bevarande och digitisering av analog film.

– Filmutredningen framhåller i sitt betänkande att filmarvet i dag är splittrat på för många aktörer och att resurserna på statlig nivå därför bör samlas. Att Filminstitutet nu får i uppgift att lämna ett förslag på ett nationellt filmarvscentrum ger oss en möjlighet att se över om resurser kan samlas och nyttjas mer effektivt, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

I riktlinjerna för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet för budgetåret 2026 framgår att Filminstitutet ska lämna ett kostnadsberäknat förslag på ett nationellt filmarvscentrum med ändamålsenliga lokaler, teknik och personal för bevarande och digitisering av analog film från relevanta samlingar.

I uppgiften ingår att föreslå finansiering av centret med utgångspunkt i ansvaret för de berörda samlingarna. Synpunkter ska inhämtas från Kungl. biblioteket och Sveriges Television AB samt andra relevanta aktörer. En redovisning ska lämnas till Kulturdepartementet senast den 30 oktober 2026.

Utmaningarna med att bevara det svenska filmarvet har vuxit de senaste åren. Filminstitutets lokaler för ändamålet uppfyller inte de krav som i dag ställs på arkivlokaler, vilket innebär att samlingarna är exponerade för betydande risker. Såväl Kungliga biblioteket som Sveriges Television står inför liknande utmaningar när det gäller framtida lokalförsörjning kopplade till sina filmarkiv.

– En satsning på bevarandet och digitiseringen av den analoga filmen i Sverige är avgörande för att framtidssäkra filmarvet och att skydda det mot klimatförändringar och andra hot, säger Mathias Rosengren, avdelningschef för Filmarvet på Svenska Filminstitutet.

I Filmutredningens betänkande ”Publiken i fokus – reformer för ett starkare filmland” (SOU 2025:24), som överlämnades till regeringen i mars 2025, föreslås att Filminstitutet ges i uppdrag att i samverkan med Kungliga biblioteket (KB) och andra aktörer som SVT lämna ett kostnadsberäknat förslag till ett nationellt filmarvscentrum. I uppdraget ska ingå att föreslå en gemensam finansiering av centret med utgångspunkt i ansvaret för befintliga samlingar enligt utredningens förslag.

