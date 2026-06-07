Revolution och klasskamp i 70-talets svenska serier

Under 1970-talet svepte vänstervindar genom Sverige – och rakt in i seriernas värld. Plötsligt fylldes rutorna av klasskamp, befrielserörelser och onda direktörer, men också fascistiska statskupper och blågul slavhandel. Orättvisorna hemma och ute i världen fick pratbubblorna att koka och försäljningssiffrorna att gå i taket. Till och med de mest kommersiella serierna ägnade sig åt revolutionsromantik och internationell solidaritet. För att inte nämna en och en annan slängkyss till Mao eller Fidel Castro.

I Kamrat Bamse tar serieforskaren Robert Aman med oss till en tid då serierna stod mitt i samhällsdebatten. Vi får möta ett Sverige i en politisk och social brytningstid genom några av tidens mest inflytelserika serier: Bamse, Johan Vilde, Mystiska 2:an och Tumac. Här sitter åsikterna på första parkett, paketerade i ett format som når långt utanför de politiska rörelsernas vanliga kretsar.

Robert Aman är kulturskribent, serieforskare och biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Han har tidigare bland annat skrivit När Fantomen blev svensk. Vänsterns världsbild i trikå och Serier för vuxna. Epix och den svenska serierevolutionen.

Robert Aman:

Kamrat Bamse. Revolution och klasskamp i 70-talets svenska serier

Verbal förlag

Utkom 2026