Rörstrand 300 år – ett blomstrande jubileum

Rörstrand Museum

13 juni – 27 december 2026

Rörstrand Museums jubileumsutställning Rörstrand 300 år – ett blomstrande jubileum lyfter fram blommornas betydelse i Rörstrands historia. Från 1700-talets handmålade dekorer till dagens formgivning har blommor varit ett återkommande dekorelementet på porslinet och en ständig inspirationskälla för dess konstnärer och formgivare.

I utställningen visas även unika pappersblommor skapade av Sanna Hodell från Tunhems Trädgårdar. Installationerna är placerade runt om i museet och bidrar till den blomstrande jubileumsmiljön.

– Blommor ligger oss människor varmt om hjärtat, både naturens egna och de som bränts till evigt liv på porslin. De är det vanligaste dekorelementet på porslin och något som har lockat konstnärer, formgivare och porslinsförskönare på fabriken sedan 1700-talet. Utställningen är vår blommande hyllning till 300-åringen, säger Jenny Ljungblom, intendent på Rörstrand Museum.