Rösta på Årets bok om svensk historia 2025

Nättidningen Svensk Historia inbjuder alla läsare att vara med och rösta fram Årets bok om svensk historia 2025. Välj bland åtta nominerade böcker – vilken tycker du var förra årets bästa, viktigaste, mest läsvärda eller mest efterlängtade bok om svensk historia?

Följande böcker är nominerade till Årets bok om svensk historia:

1. Botvid. Den förste svensken av Maja Hagerman

2. Cecilia Vasa. Prinsessan som aldrig gav upp av Herman Lindqvist

3. Den barmhärtige mördaren. En berättelse om de sista statarna av Patrik Svensson

4. Judarna på Klippgatan 19. En Stockholmshistoria av Ricki Neuman & Anna Svenson

5. Krigarkungens undergång. Karl XII:s sista år av Peter Ullgren

6. Nordsjöimperiet. Vikingarnas välde av Kristina Ekero Eriksson & Bo Eriksson

7. Prins Eugen – en levnadsskildring I-III av Hans Henrik Brummer

8. Vitt gift. Mordgåtan på Attarp 1845 av Anna-Lena Berg

Tre av böckerna har nominerats av Kjell Blückert, ordförande för De Svenska Historiedagarna, Peter Kristensson, redaktör för Nättidningen Svensk Historia och Jessica Söderqvist, chef för Skoklosters slott. Fem av böckerna har ”nominerats” av tidningens läsare. Det är de böcker som flest har läst om på boksidorna under året.

Omröstningen pågår till den 6 februari. Rösta här .

Årets bok om svensk historia 2002–2024

2024: Hällristningarnas värld av Johan Ling

2023: Vikingatider. När världen öppnades av Anna Lihammer & Ted Hesselbom

2022: Sveriges historia för släktforskare av Axelsson, Bergström, Carlsson & Ling

2021: Vikingatidens vagga – i vendeltidens värld av Kristina Ekero Eriksson

2020: Herrarna satte oss hit av Elin Anna Labba

2019: De som aldrig kom hem av Göran Jacobsson & Alf Ingesson Thoor

2018: Svälten av Magnus Västerbro

2017: Ett jävla solsken av Fatima Bremmer

2016: Svenskarna och deras fäder – de senaste 11 000 åren av Karin Bojs & Peter Sjölund

2015: Min europeiska familj av Karin Bojs

2014: Den dolda kvinnomakten (red. Alexandra von Schwerin)

2013: Usla, elända och arma (red. Annika Sandén & Sofia Holmlund)

2012: Vikingatidens härskare av Anna Lihammer

2011: Försvunnen värld av Maja Hagerman

2010: Garpar, gipskatter och svartskallar av Anders Johnson

2009: Två dygn som förändrade Sverige av Börje Isakson

2008: Fraustadt 1706 av Oskar Sjöström

2007: För ung att dö av Christer Isaksson

2006: Svitjods undergång och Sveriges födelse av Henrik & Fredrik Lindström

2005: Arvet efter Gustav Vasa av Lars-Olof Larsson

2004: Skoklosters slott under 350 år av Carin Bergström & Ralf Turander

2003: I miraklers tid av Maja Hagerman och Claes Gabrielson

2002: Jarlens sekel av Dick Harrison

(2026-01-08)