Så ska lågpriskedjan sälja regalskepp

Jakob Josefsson, vd för Lidl Sverige, och Jenny Lind, Vasamuseets chef. Foto: Denise Lissert/Vasamuseet

Kan försäljningen av skorpor rädda det svenska kulturarvet? Vasamuseet har ingått ett sponsringssamarbete med dagligvarukedjan Lidl.

Som en del av samarbetet lanserar Lidl Sverige fyra nya produkter i sitt Matriket-sortiment: skorpor, sirapslimpa, äppelmust och en ost. För varje såld produkt går en förbestämd summa, som framgår på förpackningen, direkt till projektet Stötta Vasa.

– Vi har öppet för alla besökare på museet, så varför ska vi då säga nej till kedjan?, säger Katarina Litzén på Vasamuseet.

(2025-11-02)

