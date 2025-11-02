Så ska lågpriskedjan sälja regalskepp

Kan försäljningen av skorpor rädda det svenska kulturarvet? Vasamuseet har ingått ett sponsringssamarbete med dagligvarukedjan Lidl.

Som en del av samarbetet lanserar Lidl Sverige fyra nya produkter i sitt Matriket-sortiment: skorpor, sirapslimpa, äppelmust och en ost. För varje såld produkt går en förbestämd summa, som framgår på förpackningen, direkt till projektet Stötta Vasa.

– Vi har öppet för alla besökare på museet, så varför ska vi då säga nej till kedjan?, säger Katarina Litzén på Vasamuseet.

(2025-11-02)

