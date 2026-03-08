Så skapades Stockholms Konserthus

Så skapades Stockholms Konserthus är den första boken om denna internationellt ryktbara byggnad som nu firar sitt 100-års jubileum. Konsert­huset är ett tongivande allkonstverk från 1920-talets heta kulturklimat, präglat av stora omvälvningar mellan två världskrig, då konsten spirar med stor frihet.

I boken möter vi de främsta arkitekterna, konstnärerna och konsthantverkarna i tidens Swedish Grace och Art Déco: Ivar Tengbom, Carl Milles, Isaac Grünewald och Einar Forseth och många fler. Filharmonin är ständigt närvarande liksom frågan om arkitekturen som frusen musik.

Tidigare opublicerat källmaterial, ritningar och brev, lyfts fram liksom opublicerade fotografier från tiden, kompletterat med en rik serie nytagna interiörfotografier.

Fredric Bedoire är professor emeritus i arkitekturhistoria vid Kungl. Konsthögskolan, docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet och hedersledamot i Konstakademien. Han har skrivit fler än trettio böcker, däribland Guldålder. Slott och politik i 1600-talets Sverige, Stormaktstidens Norrmalm. Folk, hus och gator och Modernitetens hemvist. 1800-talets Norrmalm. Han har bland annat belönats med Stora historiepriset.

Fredric Bedoire:

Så skapades Stockholms Konserthus

Bokförlaget Langenskiöld

Utkom 2026