Sågverkssamhället Norrbyskär är Årets Industriminne
Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne 2026 tilldelas sågverks- och mönstersamhället Norrbyskär i Umeå kommun.
Sedan 1995 utser Svenska industriminnesföreningen (SIM) varje år Årets industriminne. Syftet är att uppmärksamma och stödja det långsiktiga arbetet med att bevara det industriella kulturarvet. Utmärkelsen är ett erkännande av särskilt förtjänstfulla insatser för att bevara, bruka, gestalta och förmedla industriarvet. Årets nomineringar representerades av både platsspecifika industriminnen, museer och insatser för det immateriella industriarvet.
– Det känns fantastiskt roligt och framför allt som ett väldigt fint erkännande av Norrbyskär och av alla de människor som under många år har arbetat för att bevara och berätta platsens historia. Prispengarna planerar vi att använda till att tillgänglighetsanpassa Lilla Norrbyskär, vårt friluftsmuseum för barn. Det känns särskilt fint att ett pris som uppmärksammar vårt industrihistoriska arv kan bidra till att fler barn får möjlighet att upptäcka och ta del av historien framöver, säger verksamhetschefen Linda Öhgren till Nättidningen Svensk Historia.
Prismotiveringen lyser: ”Norrbyskärs sågverks- och mönstersamhälle är ett unikt besöksmål där industrihistoria, natur och arkitektur möts på en ö söder om Umeå. Grundaren Frans Kempe hade ett holistiskt tänk då han uppförde sågverkssamhället på Norrbyskär i slutet av 1800-talet, ett sågverk som också kom att bli ett av Europas största för sin tid. Kempe såg värdet i balans mellan arbete och fritid och allas rätt till bra bostäder på ön. Kasper Salin som ska ha ritat delar av industrianläggningen och skolan ritade också karaktäristiska arbetarbostäder längs en rak björkallé, med tillhörande potatisland. En välbevarad ”del av samhället som idag används som sommarbostäder.
Området skyddas som riksintresse för kulturmiljövården och en kägelbana på området som byggnadsminne. Besökare kan uppleva sågverksepoken på ön både på land och från havet. Mellan pråmar och lämningar i vattnet går att paddla kajak. I ångmaskinhuset finns i dag Norrbyskärs museum med fotografier och modeller över den kompletta sågverksanläggningen. Lek- och lärmiljön Lilla Norrbyskär med byggnader i miniatyr av sågverkssamhället finns att utforska för barnen på museets gårdsplan.
De senaste åren har ett omfattande saneringsarbete gjorts på Norrbyskär med Umeå kommun som projektledare. Insatsen säkrar upp för en långsiktig ekologisk hållbarhet för både människa, miljö och industriarvet. Marken på ön var förorenad av gifter så som tungmetaller, dioxiner och stenkolstjära sedan sågverksepoken. Nu har 35 000 ton jordmassor flyttats med båtar, erosionsskydd byggts upp och ny jord fyllts på för att säkra platsen och industriarvet för framtiden.”
Utmärkelsen delas ut den 14 augusti på Norrbyskär.
Årets industriminne
2025: Fall- och slussområdet i Trollhättan
2024: Pythagoras Industrimuseum
2023: Frövifors Pappersbruksmuseum
2022: Abecita of Sweden
2021: Wallåkra Stenkärlsfabrik
2020: Jädraås samhälle
2019: Växbo Lin
2018: Dalslands kanal
2017: Långbans gruv- och kulturby
2016: Lessebo handpappersbruk
2015: Fengersfors bruk
2014: Olofsfors bruk
2013: Lapphyttan i Norberg
2012: Göteborgs remfabrik
2011: Strömsborgs ullspinneri
2010: Stripa gruva
2009: Porjus kraftverk
2008: Forsviks bruk
2007: Drängsmarks ångsåg
2006: CTH Fabriksmuseum
2005: Hylténs industrimuseum
2004: Ryttarens torvströfabrik
2003: Kalklinbanan Forsby-Köping
2002: Kyrkeby bränneri
2001: Hovermo gårds- och industrimuseum
2000: Bältarbo tegelbruk
1999: Oljeön i Ängelsberg
1998: Borns svagdricksbryggeri
1997: Grimetons radiostation
1996: Ebbamåla bruk
1995: Älvängens repslageri
(2026-07-25)