Sågverkssamhället Norrbyskär är Årets Industriminne

Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne 2026 tilldelas sågverks- och mönstersamhället Norrbyskär i Umeå kommun.

Sedan 1995 utser Svenska industriminnesföreningen (SIM) varje år Årets industriminne. Syftet är att uppmärksamma och stödja det långsiktiga arbetet med att bevara det industriella kulturarvet. Utmärkelsen är ett erkännande av särskilt förtjänstfulla insatser för att bevara, bruka, gestalta och förmedla industriarvet. Årets nomineringar representerades av både platsspecifika industriminnen, museer och insatser för det immateriella industriarvet.

– Det känns fantastiskt roligt och framför allt som ett väldigt fint erkännande av Norrbyskär och av alla de människor som under många år har arbetat för att bevara och berätta platsens historia. Prispengarna planerar vi att använda till att tillgänglighetsanpassa Lilla Norrbyskär, vårt friluftsmuseum för barn. Det känns särskilt fint att ett pris som uppmärksammar vårt industrihistoriska arv kan bidra till att fler barn får möjlighet att upptäcka och ta del av historien framöver, säger verksamhetschefen Linda Öhgren till Nättidningen Svensk Historia.

Prismotiveringen lyser: ”Norrbyskärs sågverks- och mönstersamhälle är ett unikt besöksmål där industrihistoria, natur och arkitektur möts på en ö söder om Umeå. Grundaren Frans Kempe hade ett holistiskt tänk då han uppförde sågverkssamhället på Norrbyskär i slutet av 1800-talet, ett sågverk som också kom att bli ett av Europas största för sin tid. Kempe såg värdet i balans mellan arbete och fritid och allas rätt till bra bostäder på ön. Kasper Salin som ska ha ritat delar av industrianläggningen och skolan ritade också karaktäristiska arbetarbostäder längs en rak björkallé, med tillhörande potatisland. En välbevarad ”del av samhället som idag används som sommarbostäder.

Området skyddas som riksintresse för kulturmiljövården och en kägelbana på området som byggnadsminne. Besökare kan uppleva sågverksepoken på ön både på land och från havet. Mellan pråmar och lämningar i vattnet går att paddla kajak. I ångmaskinhuset finns i dag Norrbyskärs museum med fotografier och modeller över den kompletta sågverksanläggningen. Lek- och lärmiljön Lilla Norrbyskär med byggnader i miniatyr av sågverkssamhället finns att utforska för barnen på museets gårdsplan.

De senaste åren har ett omfattande saneringsarbete gjorts på Norrbyskär med Umeå kommun som projektledare. Insatsen säkrar upp för en långsiktig ekologisk hållbarhet för både människa, miljö och industriarvet. Marken på ön var förorenad av gifter så som tungmetaller, dioxiner och stenkolstjära sedan sågverksepoken. Nu har 35 000 ton jordmassor flyttats med båtar, erosionsskydd byggts upp och ny jord fyllts på för att säkra platsen och industriarvet för framtiden.”

Utmärkelsen delas ut den 14 augusti på Norrbyskär.

Årets industriminne

2025: Fall- och slussområdet i Trollhättan

2024: Pythagoras Industrimuseum

2023: Frövifors Pappersbruksmuseum

2022: Abecita of Sweden

2021: Wallåkra Stenkärlsfabrik

2020: Jädraås samhälle

2019: Växbo Lin

2018: Dalslands kanal

2017: Långbans gruv- och kulturby

2016: Lessebo handpappersbruk

2015: Fengersfors bruk

2014: Olofsfors bruk

2013: Lapphyttan i Norberg

2012: Göteborgs remfabrik

2011: Strömsborgs ullspinneri

2010: Stripa gruva

2009: Porjus kraftverk

2008: Forsviks bruk

2007: Drängsmarks ångsåg

2006: CTH Fabriksmuseum

2005: Hylténs industrimuseum

2004: Ryttarens torvströfabrik

2003: Kalklinbanan Forsby-Köping

2002: Kyrkeby bränneri

2001: Hovermo gårds- och industrimuseum

2000: Bältarbo tegelbruk

1999: Oljeön i Ängelsberg

1998: Borns svagdricksbryggeri

1997: Grimetons radiostation

1996: Ebbamåla bruk

1995: Älvängens repslageri

(2026-07-25)