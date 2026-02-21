Sergel – fantasi och verklighet

Nationalmuseum

19 februari – 10 augusti 2026

Under våren och sommaren visar Nationalmuseum en omfattande utställning om skulptören och tecknaren Johan Tobias Sergel. Han var en centralgestalt i det sena 1700-talets svenska konstliv, men räknas också som en av tidens viktigaste skulptörer internationellt.

Utställningen ger en bred bild av Johan Tobias Sergels liv och konst från de tidiga studieåren i Stockholm på 1750- och 1760-talet, över de många åren utomlands, i första hand i Italien på 1770-talet, till uppdragen för Gustav III då han återvänt till Stockholm. En av tankarna med utställningen är att se Sergels liv och verk i ett vidare kulturhistoriskt sammanhang.

Relationerna med samtidens kulturpersonligheter och makthavare ges stort utrymme och Sergels verksamhet tecknas mot bakgrund av livet i dåtidens Stockholm, Rom, Paris, London och Köpenhamn. Sergel hade ett omfattande internationellt kontaktnät, dit bland andra målarna Johann Heinrich Füssli och Nicolai Abildgaard räknades, och utställningen lyfter fram de här relationernas stora betydelse för hans konstnärskap.

I utställningen ges stort utrymme åt Sergels mer privata och personliga bilder. Han lämnade efter sig ett stort antal teckningar som föreställer vardagsliv, familj, vänner och ekivoka scener. Sergel tecknade oavbrutet och i teckningarna finns allt från högstämda mytiska motiv till uppsluppna burleska karikatyrer och vardagliga händelser som vi alla kan känna igen oss i, kort sagt: fantasi och verklighet. Bilder som visar människan bakom monumentalverken, en konstnär som betraktade sin samtid med både skärpa och värme.

Nationalmuseum äger en mycket stor samling verk av Sergel, ett material som är utställningens grund. Det är den mest omfattande utställningen om Sergel någonsin, både sett till antalet föremål och bredden av medier. Totalt är det runt 400 verk som visas, varav cirka 70 är skulpturer. Det är ett unikt tillfälle att se Sergels skisser i terrakotta och ett så stort antal teckningar, varav flera aldrig har visats tidigare.

Sergels livfulla (pre)romantiska nyklassicism sätts också i ett tydligt sammanhang genom lån av relevanta verk av hans konstnärsvänner från England och Danmark: skulptur, teckningskonst och måleri. De flesta av dessa har inte visats tillsammans med Sergels verk i tidigare utställningar.

En mindre version av utställningen visas hösten 2026 på The Morgan Library & Museum i New York. Det blir första gången som Sergel tillägnas en monografisk utställning i USA.