Sex gotländska kyrkor dokumenteras

Gotlands Museum har beviljats ett miljonbidrag för att dokumentera sex kyrkor på södra Gotland: Havdhem, Fardhem, Fide, Öja, Hamra och Sundre. Dokumentationerna kommer att publiceras i sex volymer i inventarieverket Sveriges kyrkor. Bidraget på 1 366 000 kronor kommer från Berit Wallenbergs Stiftelse för forskning inom arkeologi och konstvetenskap.

Kyrkorna i Sverige tillhör landets viktigaste kulturminnen. De flesta av kyrkorna på den svenska landsbygden har en historia som sträcker sig närmare tusen år tillbaka. Materialen har varit beständiga, hantverket har hållit hög kvalitet och så långt det varit möjligt har man för den konstnärliga utsmyckningen anlitat de skickligaste konstnärerna och byggarna som varit tillgängliga. Detta gäller alldeles särskilt Gotland, som har nära ett hundratal bevarade kyrkor vilka nästan alla uppfördes under medeltidens tidigare del, före mitten av 1300-talet.

För ett drygt sekel sedan startade konsthistorikern Johnny Roosval och sedermera riksantikvarien Sigurd Curman ett omfattande inventeringsverk med syfte att dokumentera dessa kulturhistoriskt intressanta kyrkobyggnader i landet. Verket, kallat Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium började publiceras 1912 i bokform med beskrivningar över kyrkogårdar och kyrkornas historiska byggnader och konstnärliga utsmyckning samt inventarier, från äldsta tid till i dag. För Gotlands del återstår sex kyrkor på landsbygden att publicera.

Publikationerna i verket Sveriges kyrkor präglas både av ett omsorgsfullt vetenskapligt genomfört arbete och av en vilja att göra beskrivningarna tillgängliga för en bredare läsekrets. Beskrivningarna är rikt illustrerade med foton, båda nytagna och historiska, och av uppmätningsritningar. Texterna håller ett språk som även ska vara tillgängligt för den som har ett allmänt intresse för kyrkobyggnader utan att minska på den vetenskapliga kvaliteten. Beskrivningarna ges ut i bokform men nära samtliga av verket Sveriges kyrkors publikationer finns även tillgängliga via digitala plattformar.

(2026-01-28)