Sidenvävarna på Drottningholm

Sidenvävarna på Drottningholm tar läsaren med till Kanton, en bortglömd del av världsarvet Drottningholm i närheten av Kina slott. Här anlade drottning Lovisa Ulrika och kung Adolf Fredrik i mitten av 1700-talet en liten industristad med kungens hovpistolsmeder, belgiska knypplerskor som höll en knypplingsskola för unga flickor, strumpvävare, sidenbandsmanufaktur för tillverkning av ordensband och en av landets största smidesmanufakturer som levererade smide till bygget av Kina slott. Men Kantonprojektet blev kortlivat och föll samman under lågkonjunktur och politiskt maktskifte.

Vi får följa med till det kungliga fabriksexperimentet, in i fabrikerna och träffa knypplerskorna, smidesmästarna, silkesvinderskorna, vävarna och många andra som verkade i Kanton. Vi får titta på den märkvärdiga vävstolen som vävde 20 band samtidigt och se smidesfabrikens directeur införa modernare arbetsmetoder, men också se projektets slutliga fall. Och vem vet, kanske vi stöter på kung och drottning på inspektionsrunda i fabrikerna som dolde sig i de charmiga 1700-talshusen utmed Kantongatan.

Jan Malmstedt är författare, journalist och socionom. Han har arbetat i dagspress samt på facktidningar inom det sociala och pedagogiska området. Han har tidigare skrivit Doktorerna på Drottningholm. Världsarv med medicinhistoria.

Jan Malmstedt:

Sidenvävarna på Drottningholm. Ett kungligt fabriksexperiment på 1700-talet

Fri Tanke

Utkom 2025