Signalarkeologiska studier av radio 1980–1999

Vad händer när man låter AI “lyssna” på över 15 000 timmar av svensk public service-radio? I en ny avhandling vid Umeå universitet utforskar Johan Malmstedt just detta, och avslöjar hur ljudbilden mellan 1980 och 1999 präglades av allt större variation – samtidigt som mönstren i sändningsschemat blev allt tydligare.

Denna nydanande metod, som Johan Malmstedt kallar för signalarkeologi, visar hur teknologiska och kulturella förskjutningar formade radiomediet när Sverige gick från ett monopol till en konkurrensutsatt marknad. Han anser att han i sin avhandling tar sig an radiohistorien på ett helt nytt sätt.

– Genom att kombinera digital signalbehandling och humanistiska forskningsperspektiv – det jag kallar signalarkeologi – har jag lyckats kartlägga de massiva ljudarkiven och synliggöra både föränderliga ljudlandskap och bestående strukturer i public service-radions schema, säger Johan Malmstedt.

Enlit Malmstedt pekar resultaten på en dubbel rörelse: en ökad mångfald i ljudbilden över tid, men också framväxten av mer kanalpräglade mönster i hur musik, tal, tystnad och programavbrott fördelas.

Johan Malmstedt säger att när hans signalarkeologi appliceras på svensk radiohistoria blir det tydligt hur experimentella format, som i dag är självklara i poddar och digital radio, faktiskt förebådades redan under 1980- och 1990-talen. Varje mikrosekund av brus, varje paus och varje musikinslag visar sig vara en ledtråd till hur public service-radio formas av den värld och den tid som omger den.

Johan Malmstedt:

Sound out of time. Signal archaeology of Swedish public service radio 1980–1999

Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

Disputation: 25 april 2025