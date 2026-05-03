Sjätte säsongen av Arvinge okänd

Den 20 april var det premiär för den sjätte säsongen av Arvinge okänd i SVT. Programledarna Kattis Ahlström och Mark Levengood driver jakten på försvunna arvingar världen över där okända livsöden nystas upp och människor får svar på livsavgörande frågor. Och ibland miljoner.

– Det har varit ett verkligt utmanande detektivarbete för redaktionen, men det har lett fram till omvälvande möten med både tårar och skratt. Jag kommer aldrig glömma en ung kvinna på Fuerteventura som hade väntat i hela sitt liv på att få svar om sin pappa, säger Kattis Ahlström.

– Jag vet inte om monsunregnet i Japan eller trilskande myndigheter i Ungern eller Tyskland varit svårast, men känslan när vi äntligen hittar rätt person är oslagbar, säger Mark Levengood.

I varje avsnitt söker Ahlström och Levengood efter personer som inte vet att de har rätt till ett arv. Tittarna får följa jakten där ledtrådar läggs samman, släktband kartläggs och uppgifter grävs fram djupt ur arkiven.

Samtidigt tecknas ett levande porträtt av den avlidne, vars personliga öde ofta vävs samman med större samhällsförändringar i Sverige och vår omvärld.

– Arvinge okänd är en serie som återförenar familjer, läker själsliga sår och berättar vår gemensamma samtidshistoria. Att människor dessutom får oväntade arv är snarast en bonus, säger producent Lisa Jarenskog på SVT.

Arvinge okänd sändes första gången 2017 och är ett egenutvecklat format av SVT Göteborg. Formatet har plockats upp av Public Servicebolagen i Danmark och Norge som har gjort egna varianter. Den sjätte säsongen har sex avsnitt som sänds i SVT på måndagar klockan 20.

(2026-05-03)

