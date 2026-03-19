Skansen drar ner på personalen

Ökade kostnader och färre besökare gör att Skansen måste spara och har varslat personal om uppsägning. 53 tjänster försvinner och 29 nya tillförs.

Skansen har under en längre tid påverkats av ”ökade kostnader, förändrade besöksmönster och ett ekonomiskt läge som kräver strukturella anpassningar”. Förändringarna innebär varsel om uppsägning, omplaceringar och översyn av tjänster.

– Förhandling om omorganisation, hur den nya organisationen ska se ut, är klar och nu går vi vidare med förhandlingar rörande omplaceringar och nedbemanning. Vi arbetar nära våra fackliga organisationer och medarbetare för att skapa så goda förutsättningar som möjligt under förändringen, säger Maria Groop Russel, vd för Stiftelsen Skansen.

Skansen fortsätter samtidigt att fokusera på att utveckla verksamheten för framtiden. Ett utvecklingsarbete med fleråriga investeringar och utvecklingssatsningar är påbörjat, för att bevara och utveckla friluftsmuseets olika miljöer och uppdrag inom kultur, historia och natur, samt för att möjliggöra ökade intäkter.

– Skansen behöver utvecklas för att fortsätta att vara relevant och engagerande för besökare. Varken anslag eller intäkter ökar i den omfattning som krävs för att kunna underhålla och utveckla verksamheten. Men vi kan inte låta Skansen förfalla, det är en för viktig kulturhistorisk plats, därför behöver vi förändra, säger Maria Groop Russel.

Stiftelsen Skansens verksamhet finansieras av statliga anslag (23 procent), entréintäkter (55 procent) och övriga intäkter (22 procent). Hela överskottet återinvesteras i verksamheten.

Det är sedan flera år tillbaka känt att Skansen har stora underhålls- och utvecklingsbehov och en utmanande ekonomi. I budgetpropositionen inför 2026 har Skansen tilldelats en ökning av anslaget med två miljoner kronor per år under tre år. Samtidigt argumenterar Skansen för ett behov om cirka 25 miljoner kronor i ökade statliga anslag årligen för att kunna förvalta och utveckla verksamheten på ett hållbart sätt. Skansen får ingen årlig uppräkning av anslag.

Skansen tar emot runt 1.4 miljoner gäster varje år. Under 2025 besöktes Skansen av 70 000 färre gäster jämfört med 2024, vilket innebar minskade intäkter.

(2026-03-19)

