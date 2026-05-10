Skånsk allmoge – med konstnärens blick

Kulturen

Ny permanent utställning

Skånska gårdar, böljande fält, färgstarka textilier och dräkter är motiv som under lång tid lockat konstnärer. Den 28 mars 2026 invigdes utställningen Skånsk allmoge – med konstnärens blick som presenteras ett litet urval målningar ur Kulturens samlingar.

I den här mindre utställningen samsas klassiskt landskapsmåleri från 1800-talet med detaljrika interiörer och naivt utförda skildringar av barndomsminnen. Intendenterna Anna Lindqvist och Karin Hindfelt har gjort urvalet av målningar.

– Kulturen har en omfattande konstsamling, så vi är glada över att kunna visa upp ett litet urval i den här utställningen, säger Anna Lindqvist.

Verken presenteras i en ”salongshängning”, med verk tätt intill varandra i flera nivåer på väggen. Besökaren kan slå sig ner i de tidsenliga fåtöljerna och fördjupa sig i motiven. Låta blicken flyga iväg över fälten och drömma sig ut på landet eller följa med in i stugorna, och betrakta inredningen med allmogemöbler, textilier och folkliga dräkter.

– Konst kan också vara en källa till kunskap om kulturhistoria, säger Karin Hindfelt.

Utbildningsnivån bland konstnärerna i utställningen är skiftande. Här finns konstnärer som studerat vid konstakademier i Stockholm och utomlands, men också dekorationsmålare, målarmästare och ritmästare. Några av konstnärerna vet museet ingenting om.

Den nya utställningen kompletterar tre andra utställningar med allmogetema i samma hus: Dräktmod – folkliga kläder från Skåne, Bröllop! och Folkkonstens skapare. I en annan byggnad på museet finns också utställningen Häcken full – allmogeliv i Skåne för 200 år sedan. Tillsammans belyser utställningarna olika aspekter av livet på den skånska landsbygden före 1900-talet.