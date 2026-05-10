Skånsk allmoge – med konstnärens blick

Ny permanent utställning

Theodor Jönsson, ”Ringaren i Esarp”, 1928. Ur Kulturens samlingar (beskuren).

Skånska gårdar, böljande fält, färgstarka textilier och dräkter är motiv som under lång tid lockat konstnärer. Den 28 mars 2026 invigdes utställningen Skånsk allmoge – med konstnärens blick som presenteras ett litet urval målningar ur Kulturens samlingar.

I den här mindre utställningen samsas klassiskt landskapsmåleri från 1800-talet med detaljrika interiörer och naivt utförda skildringar av barndomsminnen. Intendenterna Anna Lindqvist och Karin Hindfelt har gjort urvalet av målningar.

– Kulturen har en omfattande konstsamling, så vi är glada över att kunna visa upp ett litet urval i den här utställningen, säger Anna Lindqvist.

Verken presenteras i en ”salongshängning”, med verk tätt intill varandra i flera nivåer på väggen. Besökaren kan slå sig ner i de tidsenliga fåtöljerna och fördjupa sig i motiven. Låta blicken flyga iväg över fälten och drömma sig ut på landet eller följa med in i stugorna, och betrakta inredningen med allmogemöbler, textilier och folkliga dräkter.

– Konst kan också vara en källa till kunskap om kulturhistoria, säger Karin Hindfelt.

Utbildningsnivån bland konstnärerna i utställningen är skiftande. Här finns konstnärer som studerat vid konstakademier i Stockholm och utomlands, men också dekorationsmålare, målarmästare och ritmästare. Några av konstnärerna vet museet ingenting om.

Den nya utställningen kompletterar tre andra utställningar med allmogetema i samma hus: Dräktmod – folkliga kläder från Skåne, Bröllop! och Folkkonstens skapare. I en annan byggnad på museet finns också utställningen Häcken full – allmogeliv i Skåne för 200 år sedan. Tillsammans belyser utställningarna olika aspekter av livet på den skånska landsbygden före 1900-talet.