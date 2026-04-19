Skuggornas värld

Maritiman

2 april 2026 –

Den nya familjeutställningen Skuggornas värld på Maritiman i Göteborg tar med besökarna in i spionernas dolda värld – där verklighetens underrättelsearbete möter filmens, spelens och populärkulturens myter.

Spioner har fascinerat människor i tusentals år. Genom historien har hemlig information, kodknäckning och dolda operationer påverkat krig, politik och samhällsutveckling. I Skuggornas värld utforskas spionage som fenomen, från verklighetens underrättelseverksamhet och historiska exempel till hur spioner skildrats i fiktionens värld.

Utställningen visar hur gränsen mellan fakta och fiktion ofta är flytande – och hur berättelser om spioner både speglar och formar vår bild av makt, hot och hemligheter. Genom berättelser, visuellt material och interaktiva inslag sätts verkliga underrättelseoperationer i relation till ikoniska spiongestalter och seglivade myter.

Besökaren får ta del av spionens värld: metoderna, strategierna och de hemliga uppdragen som format historien. Utställningen innehåller även kluriga uppgifter där både barn och vuxna kan testa sina egna spionkunskaper – med fokus på list, kodknäckning och hemligheter.

Skuggornas värld är en utställning ”för hela familjen och bjuder på oväntade perspektiv på både verklighetens och fiktionens spioner”.