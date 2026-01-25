Skuleskogens nationalpark

Skuleberget i Ångermanland är bekant för alla färdas längs Höga Kusten. En del stannar kanske till för att ta liften upp till toppstugan, klättra eller bara besöka Naturum Höga Kusten vid bergsväggens fot. Det många missar är att besöka området österut det kuperade skogsområdet: Skuleskogens nationalpark. Där man kan vandra genom trollskog med lavdraperade rotvältar, hängande skogslav, flödande bäckar och uppför höga berg. Efter att passerat de trolska skogarna kommer vandraren upp på höga bergsplatåer med hänförande utsikt över skog, berg och hav.

Utöver ett bildmaterial från hundra nationalparksbesök omfattar Bortom berget. Skuleskogens nationalpark glömda eller aldrig berättade historiska händelser i området. Som exempelvis om hur den unga geologen Hjalmar Lundbohm (Kirunas och LKAB:s grundare) vandrade i området för att kartlägga sten- och bergarter under 1880-talet eller hur ryska kosacker red genom området och brände gårdar under 1720-talet. Dessutom ryms landhöjningen, arkeologiska fältundersökningar, vårdkasesystemet, Ludvig ”Lubbe” Nordströms barndomsparadis, de hårt arbetande kvinnorna vid fäbodvallarna och mycket annat.

Olle Backman är författare och fotograf. Han har tidigare publicerat flera böcker, bland andra Nordenskiöldsloppet 1884 – historien om världens hårdaste skidtävling, Spjutkastaren från Grängesberg – berättelsen om Erik ”Målarn” Lundqvists dramatiska liv och Pava Lars Nilsson Tuorda – en samisk hjälte.

Olle Backman:

Bortom berget. Skuleskogens nationalpark

Votum Förlag