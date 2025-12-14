Släktforska i databaser

Släktforskning har genomgått en enorm utveckling. Förr var släktforskning en tidskrävande och tålamodsprövande sysselsättning som krävde besök på avlägsna arkiv, beställning av mikrofilmer och mikrofiche – och en vardag helt utan Internet.

Runt millennieskiftet tog digitaliseringen fart. Nya sökbara databaser på CD-skivor introducerades av bland annat Sveriges Släktforskarförbund, Riksarkivet och Stockholms stadsarkiv. När kyrkböcker och andra historiska källor började skannas och göras tillgängliga online via exempelvis ArkivDigital och Riksarkivet förändrades släktforskningen i grunden. Plötsligt blev det möjligt att släktforska hemifrån – snabbt, enkelt och effektivt.

Boken Släktforska i databaser är en praktisk guide för alla som vill släktforska online och använda de största svenska databaserna på bästa sätt. I boken görs en genomgång av tjänsterna hos ArkivDigital, Riksarkivet och Sveriges Släktforskarförbund. Läsarna får också en bakgrund till hur databaserna är uppbyggda, förklaringar av funktioner och verktyg samt konkreta tips på hur man söker smartare i digitala källor och hittar rätt information snabbare.

Boken passar både ”nybörjare inom släktforskning och mer erfarna släktforskare som vill bli ännu bättre på att söka i digitala arkiv”. Den är framtagen i samarbete mellan Sveriges Släktforskarförbund och företaget ArkivDigital.

Niklas Hertzman, Jan Appelquist och Johan Gidlöf:

Släktforska i databaser

ArkivDigital/Sveriges Släktforskarförbund

Utkom 2025