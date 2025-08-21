Släktforskardagarna kommer till Västerås i helgen

När Släktforskardagarna 2025 intar Rocklundaområdet i Västerås den 23–24 augusti väntas över 5 000 släktforskare, föreläsare och utställare samlas för en av Europas största släktforskarkonferenser. Med temat ”Med forntiden in i framtiden” erbjuds två dagar fyllda av föreläsningar, möten och upptäckter.

Bakom arrangemanget står Västerås Släktforskarklubb i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund och en lång rad föreningar, partners och hembygdsorganisationer. Mässan äger rum i Expandia Arena och Mälarenergi Arena. Totalt erbjuds tre stora salar där besökarna får ta del av ett brett program – från lokalhistoria till framtidens AI-genererade släktträd.

– Vi har lagt stor vikt vid att göra det tillgängligt, överskådligt och inspirerande för både vana och nya besökare, säger Ove Hult, ordförande i Västerås Släktforskarklubb.

En ambition för 2025 års upplaga är att visa släktforskningens fulla bredd. Genom temat får besökarna följa släktforskningens resa från forntida DNA-spår till moderna digitala metoder och AI. Men det handlar inte bara om teknik – hembygdsrörelsen har bjudits in på ett helt nytt sätt.

– Vi ser ett mycket större intresse från hembygdsförbund och föreningar än tidigare. Det är tydligt att släktforskning och lokalhistoria går hand i hand och vi tror att det här samarbetet kommer att ge besökarna en ännu rikare upplevelse, säger Hult.

På mässan finns ett stort utställarområde där nationella, internationella och lokala aktörer visar upp allt från databaser, arkivlösningar och verktyg till tjänster inom DNA-släktforskning, bokutgivning och utbildning. Även släktforskningstjänster, föreningar och institutioner med specialkompetens kommer att finnas på plats.

Föreläsningsprogrammet kommer att vara uppdelat i tre parallella spår med något för alla nivåer – från nybörjare till experter. Här får besökaren möta både välkända profiler från TV-program, specialister inom genetik, arkivforskning och regionalhistoria, samt engagerade föreläsare från lokala föreningar. Dessutom arrangeras workshops och praktiska moment för den som vill prova på eller fördjupa sin kunskap.

Arrangörerna vill också väcka frågan om hur vi bevarar vår egen samtid för framtida släktforskare. Hur vi dokumenterar våra liv i dag på ett sätt som framtida generationer kan ha glädje av är en av de större frågorna som kommer att tas upp under helgen.

