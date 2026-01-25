Släktforskarens lilla faktabok 5

Vad fick man i bankränta på 1800-talet? Vilka varor var ransonerade under andra världskriget? Hur länge kunde man vara inlåst på vatten och bröd 1864? Vad fick man patent för 1831 och hur många personer har blivit 110 år?

Släktforskarens lilla faktabok 5 innehåller precis som föregångarna blandad statistik, fakta och annan information som är till glädje for släktforskaren.

Mikael Hoffsten (redaktör):

Sveriges Släktforskarförbund

Utkom 2025