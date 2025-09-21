Släktforskning för nybörjaren och den som vill veta mera

Är du nyfiken på din släkt? Vill du börja släktforska men vet inte var du ska börja?

Boken Släktforskning guidar dig genom hur de svenska arkiven fungerar och vad du kan hitta där. Du får konkreta tips på hur du söker bland handlingarna, förståelse för vilka källor som finns och råd om hur du organiserar dina fynd på ett effektivt sätt.

Ur innehållet: ”Kom igång direkt: Snabbstart”, ”Att släktforska i Sverige i dag: Materialet möjligheterna och tillgänglighet”, ”Vem ansvarar för och förvarar informationen?”, ”Hur får man en överblick på materialet?”, ”Det som du bör känna till om kyrkoarkiv, skattematerial och domstolsarkiv”, ”Födelse- och dopbok, lysnings- och vigselbok, död- och begravningsbok”, ”Kyrkoarkiven, skattematerial, domstolshandlingar och rättsvård” och ”Släktforskning i Sverige – då och nu”.

Ulf Andersson har mångårig erfarenhet som arkivtjänsteman och som släktforskare i både svenska och utländska arkiv. Han har tidigare utkommit med bland annat Ostindiefararen Götheborg 1738–45. Resorna för Ostindiska kompaniet, besättningarna, haveriet och Hela världen är på plats. Konsulaten i Göteborg och Västsverige.

Ulf Andersson:

Släktforskning. En bok för nybörjaren och den som vill veta mera

Sveriges Släktforskarförbund

Utkom 2025