Slutet för landbaserade kasinon i Sverige – här är bakgrunden

Under decennier har den svenska kasinomarknaden levt i ett hårt statligt grepp. Till skillnad från många andra europeiska länder, där marknaden öppnades upp för fysiska etableringar, valde Sverige att hålla dörren stängd och begränsa spelet till en enda statlig aktör.

Nu är den eran officiellt över.

Riksdagen har klubbat igenom beslutet att helt avskaffa möjligheten att driva landbaserade kasinon. Från och med början av 2026 är det slutspelat i fysisk form på svensk mark.

Från statligt monopol till totalförbud

Den svenska marknaden för fysiska kasinon har alltid varit en strikt reglerad historia. Genom dotterbolaget Casino Cosmopol hade Svenska Spel monopol på verksamheten, som drevs på direkt uppdrag av staten. Under glansdagarna fanns fyra etableringar utspridda i landet: Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

Men nedmonteringen skedde stegvis. Sundsvall stängde igen portarna 2020, och under 2024 följde både Göteborg och Malmö efter.

Stockholm blev den sista utposten, men nu har Casino Cosmopol i Stockholm stängt för gott. Riksdagen konstaterade att de landbaserade kasinona hade spelat ut sin roll, med hänvisning till svikande besöksunderlag och bristande lönsamhet. När den nya lagstiftningen träder i kraft stängs dörren helt – ingen annan aktör kommer att kunna söka licens för att öppna ett fysiskt kasino.

Det handlar alltså inte bara om att monopolet faller, utan att hela spelformen förbjuds i fysisk miljö.

Varför försvann de fysiska kasinona?

Det var flera faktorer som samverkade till kasinonas fall, men den enskilt största orsaken var våra förändrade spelvanor. Sedan omregleringen av spelmarknaden 2019 har onlinespelandet vuxit explosionsartat. Spelarna behövde helt enkelt inte längre ta sig till en fysisk plats för att spela roulette, blackjack eller slots.

Ekonomin spelade också en avgörande roll. Att driva stora, personalintensiva och påkostade lokaler blev omöjligt att motivera när gästerna svek. Trots sparåtgärder och neddragningar gick trenden inte att vända. Det som en gång marknadsfördes som en exklusiv internationell upplevelse kunde inte konkurrera med de digitala plattformarnas effektivitet.

Vi ser också en tydlig kulturell förskjutning. Svenska konsumenter har snabbt anammat digitala lösningar för allt från bankärenden till shopping och detaljhandel och underhållning. Spelandet har följt samma utveckling. Den atmosfär och det sorl som ett fysiskt kasino erbjuder kunde i slutändan inte mäta sig med flexibiliteten hos moderna nätkasinon.

De digitala alternativens frammarsch

I takt med att de fysiska lokalerna monterats ner har de digitala alternativen tagit över scenen helt. Som vi ser hos moderna aktörer som pelaa kasino – lonkerokasino.com har dagens spelare tillgång till tusentals titlar direkt i fickan – från live casino med riktiga dealers till avancerade slots – utan att behöva lämna soffan. De erbjuder en smidighet som matchar den moderna människans förväntningar på omedelbar underhållning.

Att besöka ett landbaserat kasino var ofta ett projekt som krävde planering. Det innebar att man behövde avsätta en helkväll, följa klädkod och ta sig till lokalen. Med ett nätkasino kan man logga in, spela en stund och logga ut igen på bara några minuter. Det är en modell som passar dagens livsstil betydligt bättre än den traditionella kasinokvällen.

En epok går i graven

Stängningen av Casino Cosmopol i Stockholm var mer än bara slutet för en specifik verksamhet; det var spiken i kistan för Sveriges experiment med statliga kasinohallar. Det som började som ett strikt kontrollerat monopol har nu ersatts av ett helt digitalt landskap.

Om denna förändring kommer att stärka konsumentskyddet eller skapa nya utmaningar återstår att se. Men en sak är säker: eran för landbaserade kasinon i Sverige är numera historia.