Sofiero slott och slottsträdgård tilldelas Kulturarvspriset 2025

Kulturarvspriset 2025 tilldelas Sofiero slott och slottsträdgård. Priset, som delas årligen ut av Svenskt Kulturarv, en ideell medlemsförening för museer, slott och andra historiska besöksmål, består av ett diplom och 10 000 kronor.

Motiveringen från juryn:

”Det kungliga sommarresidenset har rustats upp för att erbjuda en bättre besöksupplevelse. Med satsningar som ’Väcka våren’ och ’Höstljus’ har man arbetat konsekvent och långsiktigt med en förlängd säsong. Under flertalet av årets månader erbjuds besökare ett mångfacetterat program och evenemang, utställningar, konserter och barnaktiviteter – allt omgivet av den vackra parken och de prunkande trädgårdarna. Törnrosaslottet Sofiero har aldrig slumrat – men idag sjuder det av liv och blommor som aldrig förr!”

– Vi är oerhört stolta och glada över att Sofiero har fått denna utmärkelse. Sofiero är en plats där historia möter nutid och det känns fantastiskt kul att bli uppmärksammade som ett relevant kulturarvsbesöksmål som sjuder av inspiration, liv och glädje, säger Caroline Lundholm, verksamhetschef på Sofiero.

Tidigare pristagare

2024: Nordiska museet

2023: Rackstadmuseet

2022: Katrinetorp Landeri

2021: Grenna museum

2020: Livrustkammaren

2019: Sörmlands museum

2018: Alexandra von Schwerin, Skarhult Slott

2017: Hallwylska museet

2016: Tina Rodhe, Medeltidsmuseet

2015: Mimmi Mannheimer, Kalmar slott

2014: Per Karsten, Lunds Universitets Historiska Museum

2013: Eivor Jonsson, Sagabiogarfen i Adak

2012: Tage Andersen och Måns Andersen, Gunillaberg

2011: Maria Sidén, Tjolöholms slott

(2025-10-21)