Statens historiska museer återlämnar samiska föremål

Statens historiska museer har beslutat att inleda en överlåtelseprocess av föremål från den samiska offerplatsen Unna Sájvva till Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum.

Den samiska offerplatsen Unna Sájvva undersöktes arkeologiskt år 1915, och en stor mängd föremål och djurben fördes till Historiska museets samlingar i Stockholm. Något samtycke från den samiska befolkningen inhämtades inte. Representanter för det lokala samiska samhället har begärt att föremålen ska återlämnas genom att överlåtas till Ájtte.

Statens historiska museer grundar beslutet i FN:s urfolksdeklaration artikel 11 och 12 som behandlar urfolkens rätt till återlämnande av kulturföremål som tagits mot deras vilja samt rätten till ceremoniella föremål. Museimyndigheten har också tagit fasta på det breda stödet för ett återlämnande från olika samiska organisationer samt från Sametinget.

– Att förlora sitt kulturarv är att förlora en del av sin identitet, och samiska samlingar på museer har ibland samlats in på sätt som inte är förenliga med museernas värdegrund och etik idag. Att återlämna samiska kulturföremål är ett erkännande av urfolks rättigheter, och vi ser återlämnandet av materialet från Unna Sájvva som ett viktigt och positivt steg. Vi ser fram emot att i samverkan arbeta vidare med den fortsatta processen, säger Annica Ewing, avdelningschef för samlingar och forskning på Statens historiska museer

Fynden från Unna Sájvva omfattar ungefär 600 föremål och drygt 150 kilo ben från till exempel ren och björn, och forskningen visar att offerplatsen använts åtminstone från 500-talet fram till 1600-talet.

Nu inleds den process som leder fram till ett fysiskt återlämnande, ett arbete som genomförs tillsammans med Ájtte och de samer som begärt att föremålen ska återlämnas.

– Det är ett efterlängtat och glädjande beslut. Att få en samisk förvaltning av offergåvorna från Unna Sájvva är ett sätt att få tillbaka en del av vårt ursprung och vår skogssamiska historia. Vi känner en stark samhörighet med offerplatsen och de heliga föremålen, säger Kerstin Andersson, ordförande för Lillsaivis Byaförening.

– Vi välkomnar med stor glädje beskedet om att materialet från Unna Sájvva återlämnas genom överföringen av föremålen till Ájtte museum. Det lokala engagemanget och den djupa kunskapen om platsen, föremålen och deras sammanhang har varit avgörande att lyssna till och följa. Återlämnandet utgör ett viktigt och efterlängtat steg i arbetet med att återföra samiska samlingar till Sápmi, säger Elisabeth Pirak Kuoljok, museichef på Ájtte

I dag är ett urval av föremålen från Unna Sájvva utställda i Historiska museets utställning Vikingarnas värld. Om de ska fortsätta att visas eller bytas mot andra föremål är en framtida fråga för Statens historiska museer, Historiska museet och Ájtte.

(2026-06-18)

Se även Medel till Nordiska museet för återlämnande av samiska samlingar (2026-05-30)