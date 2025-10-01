Stickade svenska skatter ur folklig tradition

Dalarnas museum

12 september 2025 – 15 februari 2026

Dalarnas museum gläntar på locket till kistan med skatter stickade i Sverige. Från Norrbotten till Skåne finns det massor att upptäcka – från marknadsvantar i sprakande färger till spedetröjor med stjärnmönster i strukturstickning. Med mellanlandning i Dalarna och Hälsingland och utflykter till Gotland och västkusten.

Med tunna stickor och glänsande garn har kvinnor i alla tider och över hela landet skapat konsthantverk som förtjänar mer uppmärksamhet i dag. Utställningen är gjord i samarbete med stickpodden Nördic Knitting. Poddproducenterna Heléne Wallin och Johanne Ländin har en gemensam passion för stickning med historia och har gjort podcasten sedan 2015.

”I den här utställningen vill vi visa upp det finaste vi har kunnat hitta. Vi har samlat ihop vackra dräkttröjor från Hälsingland, småmönstrade plagg från Gotland, färggranna vantar från Norrbotten, stjärnmönstrade spedetröjor från Skåne och mycket mer.

Men framför allt får den praktfulla stickningen från Dalarna ta plats! Ärmar till livtröjor dekorerade med rosor, vantar smyckade med flossa på muddarna och blommiga broderier och finstickade, vita strumpor.

Det har alltid stickats som flitigast där det har varit som fattigast. Man har även stickat för att få visa sin skicklighet, att man har råd både med tiden och materialet. Och för att få uttrycka sig konstnärligt och göra vardagen vackrare.

Vi tycker att dagens svenska stickare ofta går över ån efter vatten och intresserar sig för mönster från till exempel Shetland och Norge. Vi har blivit hemmablinda. För vi har minst lika fina sticktraditioner i olika delar av Sverige. Det är hög tid att vi uppmärksammar dem så att de inte försvinner i glömska.”