Stockholms arkitektur

De flesta svenskar har en relation till huvudstaden – men hur blev Stockholm det Stockholm vi känner i dag? I antologin Stockholms arkitektur skildrar ledande arkitekturhistoriker byggandets historia i Stockholm, både i övergripande bilder av hela epoker och i detaljporträtt av särskilt intressanta byggnader.

Det är en historia som spänner över fyra sekel från den stora vådelden 1625 till nutid och innehåller även spaningar om hur framtida byggande kan sätta sin prägel på huvudstaden. Båda kända och mindre kända byggnader, såväl slott som radhus, passerar revy. Stockholms historia blir en spegel av hela Sveriges ekonomiska, politiska och kulturella utveckling.

Stockholms arkitektur är också en bok om personerna och tankarna som har präglat staden. Bakom varje detalj, varje gatas dragning och varje nymodigt inslag finns personer som har haft idéer och personer som har valt att satsa på dem. Här får vi möta många av dem som har skapat Stockholm av i dag.

Frank Salmon (huvudredaktör):

Stockholms arkitektur. Från barock till postmodernism

Bokförlaget Stolpe

Utkom 2025