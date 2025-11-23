Stockholms tunnelbana 1950–2025

Stockholms tunnelbana – de första 75 åren 1950–2025 är en berättelse om hur Stockholms trafiknerv utvecklades från en linje med blygsamma elva stationer 1950 till dagens nät med över hundra stationer.

Resan började med ett klubbslag 1941, till ett första spadtag 1945 och tunnelbaneprojektet var ett faktum. Redan 1950 var det dags för den första invigningen från Slussen till Hökarängen. Fram till i dag har tunnelbanan utökats under 29 invigningar – och flera är på gång under de kommande åren.

I boken får läsarna resa genom alla invigningar, illustrerade med bilder från förr och nu. En tidsresa genom 75 år med detaljer runt tunnelbanan och alla dess stationer. Boken innehåller över 550 bilder, kartor och illustrationer.

Cristian Hillbom:

Stockholms tunnelbana – de första 75 åren 1950–2025

Trafik-Nostalgiska Förlaget

Utkom 2025