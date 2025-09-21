Stor medeltida silverskatt upptäckt i Stockholm

En privatperson har hittat en ovanligt stor och välbevarad silverskatt från tidig medeltid i Stockholmsområdet. Upphittaren anmälde fyndet till länsstyrelsen och nu undersöker arkeologer fyndplatsen och de mynt, pärlor, ringar och hängen som ingår i skatten.

Fyndet väger totalt cirka sex kilo. Skatten består till största delen av silvermynt som tillsammans med silverringar, hängen och pärlor lagts ned i en kittel av koppar. Skatten kom fram när upphittaren grävde efter metmask i närheten av sitt sommarhus.

– Det här är sannolikt en av de största silverskatterna från början av medeltiden som har hittats i Sverige. Vi vet ännu inte exakt hur många mynt det är, men jag tror att det kan vara uppåt tjugo tusen. De flesta föremålen är väl bevarade, men den kittel av koppar som de legat i är tyvärr inte lika välbevarad, säger Sofia Andersson, antikvarie på Länsstyrelsen i Stockholm.

Silvermynten dateras framför allt till 1100-talet. Några av mynten är präglade med texten ”KANUTUS”, namnet Knut på latin. De är från Knut Erikssons tid som kung i Sverige, i slutet av 1100-talet. Flera av mynten är ovanliga. Under medeltiden slogs så kallade biskopsmynt i Europa, alltså mynt som tillverkades åt en biskop. Skatten innehåller flera sådana mynt där en biskop ses hålla en kräkla i höger hand.

På uppdrag av länsstyrelsen arbetar nu arkeologer med att undersöka och dokumentera fyndet. Länsstyrelsen avvaktar med att ange fyndplatsen tills undersökningarna är klara. Fornfyndet kommer att anmälas till Riksantikvarieämbetet som beslutar om staten ska lösa in skatten, det vill säga betala en ersättning till upphittaren.

– Upphittaren agerade helt korrekt som kontaktade oss på Länsstyrelsen. Enligt kulturmiljölagen är den som hittar ett fornfynd av silver eller ett depåfynd skyldig att erbjuda staten att lösa in det mot betalning, säger Sofia Andersson.

