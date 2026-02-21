Stort riksdagsjubileum i Västerås 2027

I juni 2027 står Västerås i centrum för ett stort jubileum. Då är det 500 år sedan riksdagen samlades i Västerås, ett avgörande ögonblick som lade grunden för reformationen och den svenska staten. Jubileet uppmärksammas med en vecka fylld av historiefestival, teater, opera och nyskapade utställningar som gör historien levande för både västeråsare och besökare från hela landet.

– Riksdagen i Västerås 1527 var en avgörande politisk händelse i Sveriges historia. Här togs de första stegen mot reformationen och ett nytt sätt att styra landet. Att detta skedde i Västerås är något vi har all anledning att lyfta fram med både stolthet och kraft, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

Vid riksmötet i Västerås 1527 förekom en bred representation av tre stånd – adel, borgare och bönder – och det kallas ibland Sveriges första riksdag. Gustav Vasa drev igenom en brytning med den katolska kyrkan i Rom och att alla kyrkan egendomar i Sverige skulle dras in till staten. Besluten, som sammanfattas i Västerås recess, markerade starten för den svenska reformationen och ett nytt sätt att organisera relationen mellan kung, kyrka och folk.

Jubileumsveckan kommer att invigas den 16 juni 2027 och stora delar av firandet koncentreras till Vasaparken där dominikanerklostret låg och där riksdagen samlades år 1527. Där ska en historiefestival växa fram med inslag som historisk marknad, knektläger och parad, guidade och dramatiserade visningar, föreläsningar samt prova-på-aktiviteter för barn och unga.

Firandet rymmer även teater och opera framtagna exklusivt för jubileet samt en ny utställning i Västerås domkyrka.

– Västerås 1527 är ett jubileum som ska göra historien levande. Vi vill öka kunskapen om Västerås betydelse i Sveriges historia och samtidigt skapa stolthet hos västeråsarna. Jubileet riktar sig även till historiskt intresserade besökare och vi ser redan nu ett stort intresse från hela landet, säger Ann-Sophie Sund, projektledare på Visit Västerås.

Jubileet genomförs i bred samverkan mellan lokala och nationella aktörer inom kultur och samhälle. Bland de medverkande finns bland andra Medeltidsveckan på Gotland, Västmanlands Teater, Västerås domkyrka, Västerås museer, Västmanlandsmusiken, Västerås bibliotek, Västerås Citysamverkan och Länsstyrelsen i Västmanland.

Ett av firandets huvudnummer är en specialskriven teaterproduktion som produceras av Västmanlands Teater och ingår i det officiella jubileumsprogrammet. I föreställningen finns både historiens makthavare och vanliga människor. ”Adel, präster och bönder ställs mot varandra i en dramatisk kamp om tro, pengar och makt. En bryggmästare och hans dotter följer händelserna och ger oss ett mer vardagsnära perspektiv på hur de stora besluten påverkar människors liv.”

(2026-02-21)