Stryktipsets historia – från blyertskryss till andelsspel

Från papperskuponger och blyertspennor till mobilspel och stora andelssystem. Stryktipset har under snart ett sekel varit en del av svenskarnas lördagar och speglar samtidigt hur både fotbollskulturen och spelvanorna har förändrats i grunden.

“Stryket” är ett av de där märkliga svenska fenomenen som både känns djupt vardagliga och nästan mytiska. Det är på samma gång folkhemmets lördagsritual, ett stycke idrottshistoria och en språklig maskin som har producerat uttryck, drömmar och ett alldeles eget sätt att se på fotboll.

Många svenskar har aldrig spelat själva men vet ändå vad en “tolva”, en “gubbe” eller en “kupong” är. Det säger något om spelets ställning.

När allt började

När Stryktipset hade premiär, den 20 oktober 1934, såg det inte riktigt ut som i dag. Då bestod kupongen av tolv matcher, inte tretton, och radpriset var 25 öre. Samma första spelhelg fanns dessutom både ett engelskt och ett svenskt Stryktips, vilket säger något om hur starkt den engelska fotbollens dragningskraft redan var i Sverige.

Tipstjänst hade just startat sin verksamhet, i oktober samma år, och till den första spelhelgen distribuerades hundratusentals kuponger. Det var början på något som snart skulle bli en institution.

Namnet avslöjar också att spelet en gång fungerade på ett annat sätt än i dag.

Ursprungligen markerade man inte det utfall man trodde på. I stället strök man de alternativ man inte trodde på. Det är en liten detalj, men också en påminnelse om hur mycket av äldre vardagskultur som satt i handens rörelse: blyertspennan, kupongen på köksbordet, rättningen i tidningen, det nästan högtidliga samtalet om vad som sprack och varför.

Stryktipset var inte bara ett spel. Det var ett veckomönster.

Den engelska fotbollen och lördagstraditionen

Under decennierna som följde växte Stryktipset samman med svenskarnas relation till brittboll. Det handlade länge om matcher från öarna, om lag som många kunde namnen på utan att någonsin ha satt sin fot i England. Kupongen blev i någon mening ett folkbildningsprojekt i resultat, tabeller och klubbkultur. Att så många fortfarande förknippar Stryktipset med lördag klockan 16 är därför ingen slump. Den tidpunkten är inte bara praktisk. Den är nedärvd.

Men den stora formförändringen kom 1969. Då utökades kupongen från tolv till tretton matcher, bland annat för att höja svårighetsgraden. Samma år startade även Tipsextra i svensk television, vilket förstärkte kopplingen mellan tipskupongen och den engelska lördagsfotbollen ytterligare.

Där någonstans börjar också det Stryktips som de flesta i dag skulle känna igen: tretton matcher, 1X2, drömmen om full pott och den speciella blandningen av statistik, intuition och ren vidskepelse.

Det som förändrats

Men det verkligt intressanta med Stryket är kanske inte vad som har förändrats, utan vad som har bestått. Grundidén är densamma nu som då – att försöka förstå en kupong bättre än kollektivet.

Det är fortfarande ett poolspel där utdelningen beror på hur många som prickar rätt, inte på fasta odds. Därför har Stryktipset också överlevt skiften som slagit ut mycket annat, som exempelvis televisionens genombrott, text-tv-eran, internetrevolutionen, mobilspelandet. Formen har moderniserats, men själva lockelsen är fortfarande nästan förvånansvärt analog.

Från kupong till mobilskärm

Det märks också i hur spelet presenteras i dag. Den som vill spela på stryktipset idag möter inte längre i första hand ett papper och en penna, utan ett digitalt gränssnitt, livesträck, statistiksidor, poddar, experttips och olika sätt att bygga system. Dagens spelare kan lämna in från mobilen på några minuter, följa streckfördelningar i realtid och köpa in sig i större system tillsammans med andra. Det gamla, ensamma knåpandet har inte försvunnit, det har fått sällskap av något mer kollektivt, mer nätbaserat och i viss mening mer socialt.

Det är här andelsspelet kommer in som ett slags nutida motsvarighet till det gamla köksbordssamtalet. I stället för att några vänner samlas fysiskt och delar på en kupong kan spelare nu gå in i organiserade lag online och köpa andelar i större system.

Svenska Spel erbjuder i dag gemensamt spelande i olika former och aktörer som Gambling Cabin har profilerat sig inom andelsspel och poolspel. De beskriver själva andelsspel som en central del av sin verksamhet, där större system delas upp i andelar som köps av olika spelare. På så vis blir det möjligt att vara med på mer omfattande kuponger utan att själv stå för hela insatsen.

Ett spel som följt Sverige genom tiden

Det nya sättet att stryka säger också något om vår egen tid. Förr var det nära knutet till papperstidningen, tobaksaffären och den lokala handlaren. I dag lever det då, som sagt, i ett digitalt ekosystem av analyser, communities, streams och gemensamma systembyggen.

Men även om tekniken är ny känns beteendet märkligt gammalt. Människor söker fortfarande samma sak: en känsla av kontroll över det osäkra, en liten möjlighet att vara smartare än mängden – och kanske framför allt ett lördagsdrama med ekonomisk nerv.

Stryktipsets historia är därför större än spelets egen historia. Den berättar något om Sverige under nästan ett helt sekel i och med denna lilla inblick om folkhemmets framväxt, den engelska fotbollens kulturella makt, om statens roll i spelandet och om hur traditioner överlever genom att byta form snarare än innehåll.

Kupongen har gått från papper till skärm, från tolv matcher till tretton, från ensamrader till andelsspel. Men själva drömmen är fortfarande densamma. Att hitta raden som ingen annan riktigt såg.



Bildkälla: antoniodiaz (Shutterstock)