Sven Fristedt – mästare i mönster

Textilmuseet

4 oktober 2025 – 5 april 2026

Sven Fristedt var en av vår tids mest produktiva och uppskattade textilformgivare. Under flera decennier formgav han mönster för bland andra Borås Wäfveri AB och IKEA, men även till flera av Katja of Swedens kollektioner. Svens formspråk väcker igenkänning hos många. Hans originella och karaktäristiska mönster har prytt gardiner, soffor, dukar och påslakan i åtskilliga hem.

Under den svenska tekoindustrins storhetstid på 1960-, 1970- och 1980-talen exporterades tyger med Sven Fristedts mönster över hela världen. I dag har intresset ökat för retrotyger och de industriellt tillverkade tygerna har blivit ett modernt textilt kulturarv.

Sven Fristedt (1940-2025) var bosatt och verksam i Skåne sedan 20-årsåldern. Kulturen i Lund har producerat en stor retrospektiv utställning om hans långa och omfattande konstnärskap, från första mönstret för textilindustrin i slutet av 1950-talet till nutid. Urval och innehåll togs fram i nära samarbete med konstnären. Förutom många av trycken för industriell tillverkning visas även unika objekt och skulpturer, och nygjorda handtryck utförda på Konstnärernas Kollektivverkstad i Malmö. Skisser och material som har inspirerat ger en inblick i den konstnärliga processen.

Vardagsdesign är en viktig del av människors liv. Utställningen på Textilmuseet i Borås belyser formgivarens centrala roll i utformningen av våra vardagsprodukter och berättar om den svenska tekoindustrin.