Svensk försvars- och säkerhetspolitik under 100 år

Sverige rustar upp. Försvarsmakten får nya stora resurser och vi har anslutit oss till Nato.

För 100 år sedan var läget det motsatta. Regeringen såg inga direkta hot mot vårt oberoende och drev med 1925 års försvarsbeslut fram en radikal nedskärning av försvaret.

Det dröjde inte länge förrän beslutet fick omprövas och lagom till att andra världskriget tog slut hade vårt land nått en imponerande styrka. Den vidmakthölls några decennier men efter Berlinmurens fall och kalla krigets slut började freden åter tas för given på bästa 1920-talsmanér.

Den Eviga Freden kom inte den här gången heller och inför hoten från ett alltmer aggressivt Ryssland stärker vi åter vårt försvar.

Hur har vägen fram till dagens läge sett ut? Vad krävs av oss framöver? Finns det lärdomar att dra av kriget i Ukraina? Hur kan vi undvika att upprepa gångna tiders troskyldiga misstag? Det är några av de frågor som behandlas i denna bok.

Kurt Almqvist & PJ Anders Linder (redaktörer):

Axess Publishing

Utkom 2026