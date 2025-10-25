Svenska filmklassiker blir tillgängliga gratis

SF Studios lanserar nu SF Studios Classics – en ny YouTube-kanal för att tillgängliggöra bolagets stora filmkatalog. På kanalen blir svenska filmklassiker fritt tillgängliga för allmänheten – ett unikt tillfälle för filmälskare att återupptäcka några av de mest betydelsefulla filmerna i svensk filmhistoria, men även hitta nya favoriter bland gömda pärlor.

– Med SF Studios Classics vill vi göra filmer som annars inte finns brett tillgängliga mer levande och enkla att upptäcka. YouTube är en perfekt plattform för att låta både hängivna filmälskare och en ny generation tittare ta del av vår filmhistoria, säger Helena Hertz, Head of Licensing Sales & Rights.

Redan vid lanseringen finns flera filmer tillgängliga, och varje vecka publiceras en ny klassiker. Urvalet omfattar flera av de mest uppskattade och tidlösa titlarna från SF Studios långa historia som Nordens ledande filmproducent och distributör.

Filmer som finns tillgängliga för närvarande är bland annat:

Judaspengar (Victor Sjöström, 1915)

Balettprimadonnan (Mauritz Stiller, 1916)

Vingarne (Mauritz Stiller, 1916)

Dunungen (Ivan Hedqvist, 1919)

Karin Ingmarsdotter (Victor Sjöström, 1920)

Thora van Deken (John W. Brunius, 1920)

Lev livet leende (Pauline Brunius, 1921)

Gunnar Hedes saga (Mauritz Stiller, 1923)

Ingmarsarvet (Gustaf Molander, 1925)

Flickan i frack (Karin Swanström, 1926)

Till Österland (Gustaf Molander, 1926)

Medan staden sover (Lars-Eric Kjellgren, 1950)

SF Studios har en filmkatalog med över 1 800 titlar, från 1897 till i dag, som tillsammans utgör en stor del av den svenska filmhistorien. Nu görs ett urval av dessa filmer för första gången fritt tillgängliga för tittare över hela världen.

– Det är underbart att se hur den svenska filmskatten bevaras och lyfts fram på det här sättet. Den här kanalen kommer få nya generationer att hitta de svenska filmklassikerna med hjälp av YouTube, säger Michelle Kadir, chef för YouTube i norra Europa.

SF Studios YouTube-kanal finns här.

(2025-10-25)