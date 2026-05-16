Svenska inbördeskriget 1598–1599

På 1590-talet skakades Sverige av ett blodigt inbördeskrig mellan anhängare till kung Sigismund, sonson till Gustav Vasa, och hans utmanare hertig Karl, Gustavs yngste son. Konflikten handlade om vem som skulle styra riket, men också om relationen mellan kungamakt och riksråd samt rädslan för en katolsk motreformation.

De växande motsättningarna ledde till öppet inbördeskrig 1598–1599. Striderna utkämpades i Sverige och Finland med förödande följder. Sigismund besegrades och återvände till Polen, medan segraren tog namnet Karl IX, lät avrätta politiska motståndare och banade i praktiken vägen för sonen Gustav II Adolfs trontillträde.

Svenska inbördeskriget bygger på gedigen källforskning skildrar den komplexa konflikten, fylld av tragiska levnadsöden och brutala övergrepp.

Lars Ericson Wolke har varit professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan och har skrivit ett stort antal böcker om svensk militärhistoria, till exempel Sjömakt och sjöfolk. Den svenska flottan under 500 år och Sveriges armé 1523–2023. Människor, materiel och händelser under 500 år och Mot Sankt Petersburg. Den karolinska arméns desperata kamp 1708.

Svenska inbördeskriget. Kampen om makten 1598–99

Historiska Media

Utkom 2026