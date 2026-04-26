Uppfyllda av sin tro reste Per Olof och Elna Wirén i slutet av 1800-talet från Gästrikland för att förkunna Guds ord i Kongo. Barnen lämnades hemma i långa perioder och chansen att återvända var liten. I det fjärran landet härjade svåra sjukdomar medan historiens mest skräckfyllda kolonialvälde slaktade befolkningen. Missionärernas försök att få invånarna att avsäga sig sin kultur mötte ibland motstånd och konflikterna resulterade bland annat i en massaker. Ändå kände de att de älskade Kongo och dess folk.

I boken Vi kan inte resa från barnen skärskådar Kolbjörn Guwallius sin mormors föräldrars livsval i ett osentimentalt porträtt av några av de första svenska missionärerna. Nedtystade delar av historien har grävts fram och berättelsen bygger på intervjuer, dagböcker, brev och en unik fotografisk skatt.

Kolbjörn Guwallius är journalist och författare. Han har tidigare bland annat skrivit biografin Ingen sa något om dig och reportageböckerna Sätta färg på staden, Ordningsvakter och Grindstaden.

Vi kan inte resa från barnen. Svenskarna i kolonialväldets Kongo

Verbal förlag

Utkom 2026