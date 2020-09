Sverige en ledande aktör i spelutvecklingens historia

Mycket har hänt i spelvärlden sedan industrin tog fart på allvar under 1970-talet. De tidiga arkadspelen skiljer sig exempelvis markant från dagens avancerade spel med VR-teknik och andra moderna innovationer. Trots att spelbranschen går framåt i utvecklingen med rasande fart så finns det vissa aspekter som har varit bestående ända sedan 1960-talet – och en av dessa aspekter är Sveriges roll som en återkommande pionjär inom spelutveckling. Trots perioder med mindre aktivitet så har Sverige varit en viktig kugge i spelhistorien.

Spelutveckling på alla fronter

Idag finns det flertalet speljättar med sina rötter i Sverige. Bland dator- och tv-spelsutvecklarna hittar vi ledande aktörer som DICE och Mojang, för webb- och mobilspel har vi giganter som King och bland utvecklare av casinospel hittar vi exempelvis bolag som NetEnt, med succéer som Starburst Slot, och uppstickaren ELK Studios. Även om det tog några år innan Sverige blev den dominant på spelmarknaden som vi är idag, så har vi varit delaktiga i utvecklingen ända sedan begynnelsen.

Redan i början på 1960-talet utvecklades det första svenska datorspelet av Göran Sundqvist. Spelet var ett demoprogram framtaget för SAAB:s räkning med syftet att demonstrera hur deras teknik skulle kunna användas av flygvapnet. Under resten av 60-talet och större delen av 70-talet låg Sverige visserligen lågt, men under 80-talet lades grunden för vad som skulle komma att kallas för det svenska spelundret.

Under 90- och 2000-talet har allt fler svenska speltitlar gjort rejäla avtryck på marknaden. Tidigare nämnda DICE ligger bland annat bakom den extremt framgångsrika Battlefield-serien och det banbrytande spelet Mirror’s Edge. Mojang Studios rörde om grytan rejält när Minecraft lanserades för allmänheten 2011. Det unika sandlådespelet (en speltyp ofta karaktäriserad av den kreativa frihet som lämnas åt spelaren) är det genom tiderna mest sålda spelet. Minecraft har köpts över 200 miljoner gånger och enligt en rapport från Microsoft under 2020 så spelar över 125 miljoner människor spelet varje månad.

Historiska profiler

Det är inte enbart inom utvecklingen av spel som Sverige har gjort avtryck. I branschens relativt unga historia har det även funnits flertalet svenska utövare som blivit stjärnor i spelvärlden. Den kanske mest kända i Sverige, och en av de mest ikoniska utövarna av e-sport någonsin, är Emil “HeatoN” Christensen. Christensen är en legendar inom spelet Counter-Strike och banade i början av 2000-talet väg för en helt ny typ av proffs. I Sverige har Christensen bland annat bidragit till att bringa mer uppmärksamhet till e-sporten genom sina deltaganden i program som “Mästarnas mästare” och “Fångarna på fortet”. 2016 blev Christensen dessutom den första att väljas in i e-sportens Hall of Fame – och har på så sätt etsat in sitt namn i spelhistorien för alltid.

Det senaste decenniet har svenskar dessutom varit ledande i hur vi förhåller oss till tv-spel och e-sport. Marknaden för live-streaming av spel och spelfokuserade underhållningskanaler, på sidor som YouTube, har växt explosionsartat under 2010-talet och i många fall letts av svenska profiler. Felix Kjellberg, mer känd som “PewDiePie”, är potentiellt det kändaste namnet som finns inom genren för spelbevakande kanaler. Kjellberg är nämligen den enskilda YouTube-användare som har flest följare i världen. Hela 106 miljoner prenumererar på PewDiePies kanal.

Oavsett om man är spelintresserade eller inte, så är Sveriges bidrag inom spelbranschens alla delar någonting att vara stolt över.