Sverige listar tio levande kulturarv

Majsjungning, halmslöjd och Bellmanhistorier är några av de levande kulturarv som nu tar plats på Sveriges förteckning.

Den nationella förteckningen är en del av Sveriges arbete med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet. De nya kulturarven som skrivs in är främst baserade på förslag som kommit in från allmänheten.

De nya kulturarv som skrivs in i maj 2026 är: Bodapolska, diwali, tegelhantverk, majsjungning, halmslöjd, berätta Bellmanvitsar, kolning i mila, ljusstöpning, newroz och bada bastu.

I förteckningen finns nu över hundra exempel på immateriella kulturarv som lever och förs vidare i Sverige i dag, exempelvis hantverk, högtider, mat, musik och umgängesformer. Hela listan finns här.

(2026-06-06)

Se även Nya kulturarv på Sveriges förteckning över immateriella kulturarv (2025-05-23)