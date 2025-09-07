Sverige och kriget är årets faktaprogram

Vid Kristallengalan tidigare i veckan utsågs SVT:s serie Sverige och kriget till årets faktaprogram för att ha varit ”en oerhört välproducerad och viktig historielektion för alla”. Vid galan på Cirkus i Stockholm presenterades vinnarna i totalt 20 kategorier med Messiah Hallberg som värd.

De fem delarna av Sverige och kriget sändes i SVT 11 maj – 8 juni i år och kan fortfarande ses på SVT Play. Med anledning av det är 80 år sedan andra världskriget tog slut bad SVT svenska folket skicka in sina minnen: brev, filmer, fotografier och dagböcker.

Kristallens prismotivering lyder: ”Vilket grundarbete och genomförande! Läskigt träffande, starka bilder från förr landade oroande väl i nuet. Omöjligt att värja sig, en oerhört välproducerad och viktig historielektion för alla.”

Övriga nominerade i kategorin faktaprogram var Svenska fall (Viaplay/TV3), Smartare än hjärnan (SVT), Kalla Fakta: Attentatet mot flight JAT 367 (TV4) och Frågan är fri (SVT). Årets komedi och humor vanns av Whiskey on the rocks och Årets TV-drama av Helikopterrånet.

Kristallenpriset är instiftat för att ”stimulera till produktion av TV-program med hög innehållsmässig, konstnärlig och teknisk kvalitet samt ge den svenska TV-branschen en möjlighet att växla synpunkter och erfarenheter från produktion av TV-program”. Vinnarjuryn bestod i år av Peter Settman (ordförande), H Sven Stojanovic, Johar Bendjelloul, Helena Bergström, Magdalena Jangaard, Åsa Sjöberg, Mathias Engstrand och Johan Åsard.

(2025-09-07)

