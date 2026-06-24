Sveriges äldsta sko upptäckt

Ett bortglömt fynd som tidigare tolkats som en del av en björnfäll har visat sig vara unika fragment av Sveriges äldsta sko. Det visar en ny vetenskaplig studie som nu publicerats i tidskriften Fornvännen.

Skinnfragmenten kommer från ett gravröse i Igelsta i Söderby-Karl, Norrtälje kommun, och har funnits i Statens historiskas museers samlingar sedan 1943. Då undersöktes röset och man hittade bland annat en unik romersk bronskittel. I den låg beslag och kedja till två fina dryckeshorn, ett med ett ko- eller tjurhuvud som avslutning. Fynden kan dateras till runt 100 e.Kr.

Under bronskitteln fanns skinnfragment som då tolkades som bitar från en björnfäll. När Thomas Eriksson och Maria Neijman, antikvarier vid Statens historiska museer tillsammans med arkeologen Ylva Telldahl, Roslagsmuseet i Norrtälje, tittade på fyndet igen såg de något sensationellt.

– Vi kunde se att skinnfragmenten var tillskurna och hade olika öppningar, vilket gjorde att det inte kunde vara en björnfäll. Nya undersökningar och analyser visade att det var ett helt unikt fynd av två fragment av en 2 000 år gammal sko, säger Thomas Eriksson.

I de gamla romerska delarna av Europa kallas modellen för Ramshaw-sko, en typ av brukssko som man kan gå långt med, och som använts av både män, kvinnor och barn.

– Fyndet är delar av ett vardagligt nyttoföremål där man kan se inspiration av det romerska skomodet, och det liknar inget annat fynd i Norden, säger Thomas Eriksson.

Att man lagt ned skon i graven visar att den har haft en viktig roll i gravritualen. En ny DNA-analys av skinnet tyder på att skon var gjord av hund- eller vargskinn.

Den nya kunskapen visar också att människor i Roslagen hade betydligt fler kontakter med omvärlden än man tidigare trott. De exklusiva föremålen från Romarriket som fanns i graven tyder på att människor i området ingick i omfattande nätverk för handel och kontakter runt Östersjön redan under romersk järnålder.

Artikeln ”A cairn in Roslagen with the oldest shoe in Sweden” i Fornvännen Nr 2/2026 kan läsas här.

(2026-06-24)