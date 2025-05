Sveriges allianser genom 200 år

Sveriges anslutning till Nato var onekligen en omvälvande händelse. Ofta har det sagts, kanske med viss nostalgi, att vi nu definitivt lämnat bakom oss en period på över 200 år av alliansfrihet. Denna uppfattning är emellertid inte helt korrekt. Den är i själva verket missvisande. Sanningen är att Sverige vid ett flertal tillfällen, alltsedan Karl XIV Johans dagar, engagerat sig i allianser, även om de ofta varit kortvariga.

Sverige har i solidaritet med andra verkat, eller försökt verka, mot dem som stått för aggression, erövring och militära hot. Karl Johan anslöt sig till alliansen mot Napoleon och senare under 1800-talet återkommer exempel på frivillig alliansbundenhet och medveten icke-neutralitet. När Danmark vid två tillfällen hotades söderifrån, innebar skandinavismens strömningar att unionen Sverige-Norge formerade en allians till Danmarks försvar. Detta lyckades under Oscar I men misslyckades under Karl XV. Men om neutralitet var det inte tal.

Under Krimkrigets slutskede ingick Oscar I en allians med västmakter med udden riktad mot Ryssland. Denna så kallad novembertraktat med Storbritannien och Frankrike var formellt i kraft till 1908. Från och med 1920 ingick Sverige i en allians inom Nationernas Förbund med en grupp stater som kallade sig icke-neutrala. Under sexton år ställde sig denna allians bakom världsorganisationens system av kollektiv säkerhet mot fredsbrytare, men systemet kollapsade 1936.

Under Finlands vinterkrig 1939–1940 valde Sverige bort neutraliteten för att visa solidaritet med det angripna grannlandet. Under andra världskriget deklarerade vi vår neutralitet, men i krigets absoluta slutskede var vi i allians med västmakterna. Och under Kuwaitkriget 1990–1991 ingick Sverige i FN-alliansen mot Saddam Husseins Irak.

Ove Bring är professor emeritus vid Stockholms universitet. Han har verkat vid Uppsala universitet och Försvarshögskolan och tidigare varit folkrättsrådgivare på UD. Ove Bring är en av Sveriges ledande experter i folkrätt. Bring har tidigare utkommit med bland annat Neutralitetens uppgång och fall och Kvinnor och kungar. Om krig och fred – fredsaktivism och kungamakt på Bernadotternas tid och Gåtan Hammarskjöld. Berättelsen om flygkraschen i Ndola.

Ove Bring:

Sveriges allianser – genom 200 år

Ekerlids Förlag

Utkom 2025