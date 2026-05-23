Sveriges kommunistiska parti och den fredliga vägen till socialismen

Avhandlingen Sociala reformer eller revolution? Sveriges kommunistiska parti och den fredliga vägen till socialismen 1943–1953 utgår från forskningsproblemet ”Varför överger vänsterrevolutionära partier ambitionen att störta det kapitalistiska samhället för att i stället verka för reformer inom det?”.

Avhandlingen knyter an till svensk forskning om socialdemokratins reformistiska utveckling och tar fram en ny analysmodell med hjälp av social praktikteori. Men istället för att analysera socialdemokratin, så undersöks Sveriges kommunistiska parti (SKP) 1943–1953. Det var en period då partiet antog den ”fredliga vägen till socialismen” och expanderade kraftigt i riksdag, kommunalpolitik och fackföreningsrörelse, men snart förlorade sitt nyvunna inflytande.

Riksdagspolitiken, kommunalpolitiken och fackföreningsrörelsen analyseras som tre praktiker, som SKP anpassades sig till eller försökte praktikförändra. Genom att undersöka ett omfattande källmaterial, också på lokal nivå, visar studien att SKP i hög grad anpassade sig till de praktiker där partiet verkade, medan försök till praktikförändring förekom endast i begränsad form.

Samtidigt analyseras försöket att bygga ett kommunistiskt massparti som en möjlig brygga mellan vardagliga reformkrav och det revolutionära målet. Avhandlingen ger en fördjupad förståelse för de processer genom vilka revolutionära partier gradvis rör sig i reformistisk riktning.

Tomas Widing:

Sociala reformer eller revolution? Sveriges kommunistiska parti och den fredliga vägen till socialismen 1943–1953

Historiska institutionen, Stockholms universitet

Disputation: 17 april 2026