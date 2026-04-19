Sveriges kulturkanon får digital plattform

Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att utveckla och tillhandahålla en digital plattform för att förmedla kunskap om Sveriges kulturkanon till allmänheten. Regeringen föreslog i vårändringsbudgeten för 2026 att myndighetens anslag ökas med 1 miljon kronor under 2026.

– Sveriges kulturkanon ska vara ett användbart verktyg för gemenskap, bildning och inkludering som gör svensk kultur tillgänglig för fler människor. Därför är vi i regeringen glada att i dag kunna berätta att vi avser att ge Riksantikvarieämbetet i uppdrag att ta fram en digital plattform för att förmedla information om kulturkanon, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

– Sveriges kulturkanon är viktig och skapar gemenskap. Att tillhandhålla Sveriges kulturkanon digitalt är ett bra sätt för att fler ska få tillgång till vårt kulturarv, säger Roland Utbult, kulturpolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

Plattformen ska utgå från betänkandet En kulturkanon för Sverige och utformas utifrån användarnas behov och hänsyn ska tas till erfarenheter från tidigare statliga digitaliseringsinsatser. Riksantikvarieämbetet ska överväga om den existerande digitala plattformen för Folkets kanon, som utvecklades av utredningen En kulturkanon för Sverige, bör integreras i den nya plattformen. Riksantikvarieämbetet ska förvalta plattformen till och med den 31 december 2028.

Regeringen tillsatte i december 2023 en kommitté med uppdrag att ta fram en svensk kulturkanon med syftet att göra svensk kultur tillgänglig för fler. I september 2025 överlämnades betänkandet, En kulturkanon för Sverige, till regeringen. Själva listan av verk kommer inte att bli föremål för remittering eller politisk behandling.

(2026-04-19)

