Sveriges museum om Förintelsen får permanenta lokaler

Sedan år 2023 huserar Sveriges museum om Förintelsen i temporära lokaler på Torsgatan i Stockholm. Nu möjliggör Stockholms stad att museet får en permanent lokalisering i Tullhuset på Blasieholmen.

– Tullhuset är en historiskt betydelsefull plats som kommer att bli en fantastisk museibyggnad och värdig minnesplats. Tillsammans med staden kan vi bevara och utveckla Tullhuset till en välkomnande mötesplats för människor från staden, övriga landet och internationella gäster, säger Magnus Hagberg, Överintendent Statens historiska museer.

Sveriges museum om Förintelsen är ett statligt museum som inrättades år 2022 av regeringen för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen och belysa hur de överlevande och Förintelsen är sammanknutna med Sveriges historia och kulturarv.

– Allt fler av de överlevande efter Förintelsen går ur tiden, men deras berättelser ska räddas undan glömskan och ingå i det kulturarv vi gemensamt förvaltar inför framtiden. Jag är därför glad att Sveriges museum om Förintelsen etablerats i Stockholm och att vi i Tullhuset kan skapa en central och värdig plats för detta viktiga museum, säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S).

Tullhuset på Blasieholmen byggdes år 1874 och användes fram till 1940-talet som tullhus för sjötrafiken från och till Blasieholmshamnen. Efter det har byggnaden inrymt en rad olika verksamheter tills den på 1970-talet omvandlades till kontor. Det fanns tidigare planer på att riva Tullhuset för bygga ett nytt Nobel Center på Blasieholmen.

(2025-09-12)

